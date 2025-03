Roberto Benigni torna in scena su Rai 1 con il suo spettacolo il sogno, mercoledì 19 marzo in diretta

Nel mondo degli spettacoli, Roberto Benigni fa il suo tanto atteso ritorno con uno show originale intitolato Il Sogno, destinato a incantare il pubblico in prima serata su Rai 1. L’attore e regista, insignito del Premio Oscar, si prepara a regalare una serata ricca di emozioni e riflessioni, segnando il suo ritorno dopo dieci anni dal successo de “I dieci comandamenti”.

Benigni svela il nuovo spettacolo

L’annuncio è stato fatto a sorpresa durante la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2025. In quell’occasione, Carlo Conti, visibilmente emozionato, ha anticipato l’arrivo sul palco di Roberto Benigni e ha lasciato intendere che, oltre al suo intervento, sarebbe giunta una notizia del tutto inaspettata.

Il regista ha dichiarato: “Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento”. Inoltre, ha spiegato: “Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”.

Modalità di visione e accessibilità

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 marzo alle ore 21:30, con la diretta che andrà in onda su Rai 1 e in Eurovisione, accompagnata da una trasmissione simultanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Per garantire una maggiore inclusione, Rai Pubblica Utilità curerà il sottotitolaggio in diretta su Rai 1 e RaiPlay, con traduzione integrale in LIS e audio descrizione disponibili sul canale dedicato di RaiPlay a partire dal giorno seguente.

Lo spettacolo, intitolato Il Sogno, è stato scritto da Roberto Benigni insieme a Michele Ballerin e Stefano Andreoli. Le musiche, composte da Nicola Piovani – vincitore del Premio Oscar nel 1999 per “La vita è bella” – si uniscono alla scenografia curata da Chiara Castelli e alla regia di Stefano Vicario, creando così un progetto unico e appassionante.

L’annuncio e la presentazione del nuovo format confermano la volontà di Roberto Benigni di innovare il panorama televisivo, combinando intrattenimento e profondi spunti di riflessione in un evento che promette di emozionare e coinvolgere tutti gli spettatori.