Roberto Benigni chiude la stagione di Propaganda Live: un evento imperdibile su La7

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, il programma Propaganda Live su La7 conclude la sua stagione con un ospite d’eccezione: Roberto Benigni. L’attore e regista, noto per il suo talento e il suo impegno sociale, sarà protagonista di una conversazione con Diego Bianchi che promette di essere ricca di spunti interessanti. Il dialogo si concentrerà sul suo nuovo libro, “Il Sogno“, e sull’attualità politica, mescolando ironia e riflessioni profonde.

Roberto Benigni: un ritorno atteso a Propaganda Live

Dopo una breve apparizione nel programma di Bruno Vespa, Roberto Benigni torna su La7 per chiudere in bellezza una stagione di Propaganda Live che ha ottenuto buoni ascolti e ha offerto contenuti di alta qualità. La presenza di Benigni, con la sua capacità di affrontare temi complessi con leggerezza e profondità, rappresenta un momento clou della serata. Il suo ultimo libro, incentrato sull’Europa, sarà il punto di partenza per una discussione che si preannuncia vivace e coinvolgente. La sua abilità nel mescolare poesia e provocazione lo rende un interlocutore unico, capace di stimolare riflessioni importanti su temi di grande attualità.

Ospiti di prestigio e temi di rilevanza sociale

L’ultima puntata di Propaganda Live non si limita alla presenza di Benigni. Infatti, il parterre degli ospiti include anche Roberto Saviano, noto per il suo impegno contro le mafie e le ingiustizie sociali, e Francesca Mannocchi, giornalista che porterà l’attenzione sui conflitti attuali nel mondo. La serata sarà arricchita dalla musica di Tahnee Rodriguez, la cui voce incanterà il pubblico, e dal compositore bosniaco Goran Bregovic, che si esibirà come superospite musicale.

In aggiunta, il programma presenterà reportage significativi, tra cui uno dedicato alla manifestazione Pro Palestina tenutasi a Roma il 7 giugno. Non mancheranno momenti di intrattenimento, grazie agli interventi di monologhisti come Andrea Pennacchi, Valerio Aprea e Benedetta Orlando, che porteranno la loro comicità e il loro talento sul palco.

Una chiusura di stagione ricca di significato

Propaganda Live si prepara a salutare il suo pubblico con una puntata che unisce parole, idee e musica in un mix perfetto. La presenza di Roberto Benigni, insieme agli altri ospiti, rende questa serata un evento da non perdere. Il “Sogno europeo“, tema centrale del libro di Benigni, sarà raccontato attraverso una narrazione che combina poesia, ironia e passione civile, elementi che caratterizzano il suo lavoro e il suo pensiero. L’appuntamento è fissato per questa sera su La7, in prima serata, per una chiusura di stagione che si preannuncia memorabile.

