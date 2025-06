Roberto Arduini racconta la sua trasformazione: 50 chili persi e le critiche sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Roberto Arduini, noto conduttore del programma radiofonico ‘I Lunatici‘, ha recentemente condiviso la sua esperienza di dimagrimento, che lo ha portato a perdere ben 50 chili. Ospite del programma ‘La volta buona‘ giovedì 12 giugno 2025, Arduini ha affrontato il tema delle critiche ricevute sui social media in seguito alla sua trasformazione fisica, rivelando un lato personale e vulnerabile della sua storia.

Il percorso di dimagrimento di Roberto Arduini

Roberto Arduini ha iniziato il suo percorso di dimagrimento quando il suo peso ha raggiunto i 120 chili. La decisione di cambiare stile di vita è stata motivata dalla volontà di migliorare la propria salute e di affrontare il traguardo dei 40 anni in forma. “Un giorno mi sono iscritto in palestra e ho detto basta”, ha dichiarato Arduini, sottolineando l’importanza di questa scelta personale. La sua determinazione e il suo impegno hanno portato a risultati tangibili, ma il cammino non è stato privo di ostacoli.

Le critiche sui social media

Durante la sua intervista, Arduini ha parlato apertamente delle critiche ricevute sui social media. “Sui social mi hanno massacrato. Mi dicevano che prima ero più rassicurante, che piacevo di più da cicciottello, che ora sto esagerando”, ha rivelato. Queste osservazioni hanno messo in luce una realtà complessa: la percezione del corpo e l’accettazione di sé sono temi delicati che toccano molte persone. Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha chiesto ad Arduini se fosse vero che le persone lo trovassero più rassicurante con qualche chilo in più. “Questo dicono… io non sono cambiato, sono sempre la stessa persona, nella mia testa non vedo differenze”, ha risposto.

Il rapporto con il corpo e la salute

Arduini ha condiviso anche il suo rapporto complicato con il corpo, che ha caratterizzato gran parte della sua vita. “Combatto con il peso da quando sono nato. Non me ne rendevo nemmeno conto. I miei genitori mi dicevano che stavo esagerando, parlavano della mia salute”, ha affermato. Questo racconto mette in evidenza come la lotta contro il peso possa essere una battaglia personale e familiare, influenzata da fattori esterni e interni. La sua esperienza è un chiaro esempio di come le pressioni sociali e le aspettative possano influenzare la percezione di sé e il benessere psicologico.

La scelta di cambiare

La decisione di Arduini di intraprendere un percorso di dimagrimento non è stata solo una questione di estetica, ma una scelta consapevole per migliorare la propria salute. L’iscrizione in palestra ha rappresentato un punto di svolta, un momento in cui ha deciso di prendersi cura di sé stesso. La sua storia è un incoraggiamento per chiunque stia affrontando sfide simili, dimostrando che è possibile apportare cambiamenti significativi nella propria vita attraverso la determinazione e la volontà di affrontare le proprie paure e insicurezze.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!