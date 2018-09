Robert Redford: il mistero sull’addio alle scene

L’attore Robert Redford ha rilasciato un’intervista a Variety nel corso della quale ha parlato della possibilità di lasciare o meno il cinema.

Robert Redford: nessuna certezza sul suo presunto ritiro dalle scene

Robert Redford, dopo aver annunciato la presunta fine della sua carriera di attore ad agosto, ha invece parlato con Variety alla premiere del suo prossimo film “The Old Man & The Gun” ammettendo che non avrebbe mai dovuto dire che il suo ultimo film sarebbe stato la commedia del crimine taggata Fox Searchlight.

“Mai dire mai, ma sono giunto alla conclusione che questa sarebbe stata la fine per me in termini di recitazione, e passerò alla pensione dopo questo perché ho iniziato quando avevo 21 anni. Ho pensato ‘Bene, è abbastanza.’ E perché non provare con qualcosa di ottimista e positivo?”

“Inoltre, è molto ottimista. Viviamo in tempi bui. Sono tempi davvero bui e ho pensato che sarebbe stato bello fare qualcosa di positivo, qualcosa di positivo che potesse farvi sorridere, spero”.

Robert Redford non ha approfondito ciò che intendeva per “tempi bui”, ma ha riservato parole di particolare approvazione nei riguardi del movimento Me Too, definendolo il più grande cambiamento di cui è stato testimone durante i suoi 60 anni di carriera a Hollywood.

“Il fatto che le donne ora abbiano una voce che sarà ascoltata, e l’alzeranno sempre più forte, spero, perché sono state messe da parte per così tanto tempo. Sono molto felice di vedere cosa succederà alle donne, in termini di ruoli di leadership, ruoli esecutivi, ruoli di recitazione “, ha detto Redford. “È tempo!”.

Robert Redford e il criminale americano Forrest Tucker

In “The Old Man & The Gun” Robert Redford interpreta Forrest Tucker, criminale americano realmente esistito e imprigionato per la prima volta a quindici anni e che passò il resto della sua vita dentro e fuori di prigione. Tucker “è stato catturato 17 volte, è andato in prigione 17 volte ed è riuscito a scappare 17 volte” ha affermato un divertito Robert Redford.

La pellicola, presentata in anteprima al Telluride Film Festival il 31 agosto 2018 e al Toronto International Film Festival il 10 settembre, verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi da Fox Searchlight Pictures a partire dal 28 settembre 2018.

In Italia, il film arriverà il 20 dicembre 2018, distribuito da BiM Distribuzione.

Alessia Arragoni

21/09/2018