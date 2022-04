Robert Pattinson: confermato il ruolo in “The Batman 2”

Nel corso del CinemaCon è stato confermato “The Batman 2” in cui Matt Reeves figurerà nuovamente dietro la macchina da presa e Robert Pattinson tornerà nei panni del Cavaliere Oscuro.

The Batman 2: il futuro del Cavaliere Oscuro

Matt Reeves sarà il regista di “The Batman 2”, sequel dell’apprezzato film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. La Warner Bros. ha dato la notizia nel corso del panel al CinemaCon, rassicurando i fan sul fatto che la visione di Reeves per Gotham City continuerà ad espandersi nei prossimi anni.

Chiaramente la conferma del regista e dell’interprete per “The Batman 2” non stupisce più di tanto considerando che “The Batman” di Reeves ha già superato la soglia dei 750 milioni di dollari al botteghino internazionale, rendendolo un successo commerciale assoluto, soprattutto tenendo conto del fatto che le sale cinematografiche si stanno ancora riprendendo dagli effetti della pandemia.

Oltre al successo commerciale è da tenere in considerazione che” The Batman” è uno dei più bei film della DC, è quindi evidente che la Warner Bros. vorrebbe continuare a investire nella versione di Reeves.

Il legame di Reeves con Batman

Reeves è già legato a due nuove serie spin-off in fase di sviluppo per HBO Max, una incentrata su Arkham Asylum e il dipartimento di polizia di Gotham City, e l’altra che punta i riflettori sul Pinguino interpretato da Colin Farrell. Oltre a questi progetti, Reeves sembra avere un’idea molto chiara sui classici villain di Batman nella sua versione dell’universo DC, avendo persino registrato una scena estesa con Barry Keoghan nei panni del Joker che anticipa la relazione tra il Cavaliere Oscuro e il criminale. Per farla breve, Reeves vuole continuare a lavorare con Batman e la Warner Bros. pensa di poter continuare a fare soldi permettendo al regista di rimanere ben ancorato al franchise. Ovviamente, chi vince di più sono i fan, che continueranno a seguire le avventure dell’eroe interpretato da Robert Pattison per molto tempo ancora.

Roberta Rosella

27/04/2022