Robert Patrick annuncia la sua presenza nel cast di “The Walking Dead 10”

Secondo quanto affermato da Comicbook, Robert Patrick farà parte del cast di “The Walking Dead 10”.

Robert Patrick in “The Walking Dead 10”

Robert Patrick sarà la nuova guest di “The Walking Dead” che andrà in onda a partire da lunedì 1° marzo 2021 a partire dalle ore 21.00 su Fox.

Oltre all’attore che interpreterà il ruolo di Mays, sopravvissuto all’apocalisse zombie, ci saranno anche altre guest tra queste Hilarie Burton Morgan nel ruolo di Lucille, insieme alla nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari nel ruolo di Elijah.

Robert Patrick, noto per il suo ruolo in “Terminator 2“, così come in “X-Files“, “Scorpion” e “Perry Mason”, ha annunciato che farà parte del cast di “The Walking Dead” pochi giorni fa su Instagram dichiarando:

“Sono emozionato di poterlo annunciare! Una produzione così meravigliosa con cui lavorare. Sono molto entusiasta di quello che abbiamo girato! Non vedo l’ora che lo vediate tutti!”.

Anche Xander Berkley, suo collega in “Terminator 2” gli ha augurato buona fortuna.

In una clip rilasciata recentemente per il prossimo episodio di “The Walking Dead” intitolato “One More”, Robert Patrick legge la parte del suo nuovo personaggio, che sembra scontrarsi con Padre Gabriel, interpretato da Seth Gilliam.

I produttori esecutivi di “The Walking Dead” saranno Gale Anne Hurd e James Cameron, che hanno lavorato entrambe anche per “Terminator”.

I nuovi episodi di “The Walking Dead 10”

In questi sei nuovi episodi di “The Walking Dead”, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell’umanità dovranno trovare la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riuscire a mantenere il gruppo intatto.

L’emergenza sanitaria Covid-19 non ha permesso alla produzione di lavorare alla stagione 11, che quindi slitterà al 2021.

AMC, oltre ad aver ufficializzato la conclusione di The Walking Dead, che saluterà il pubblico nel 2022, ha confermato gli episodi dell’undicesima stagione saranno ventiquattro, in arrivo tra il 2021 e il 2022.

Erika Zagari

20/11/2020