Robert Downey Jr. trasforma la sua collezione di auto in veicoli elettrici

Robert Downey Jr., noto per il suo ruolo di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ha deciso di mettersi al lavoro per salvare la sua collezione di auto d’epoca, trasformandole in veicoli più efficienti ed ecologici. Questo progetto verrà raccontato in una nuova serie televisiva, “Downey’s Dream Cars”, che debutterà presto su HBO Max.

La missione di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. possiede una vasta collezione di auto d’epoca, principalmente veicoli americani degli anni ’60 e ’70. Tuttavia, l’attore si è reso conto di essere un po’ un ipocrita, essendo il fondatore della Footprint Coalition, un’iniziativa per promuovere le tecnologie che mitigano il cambiamento climatico. Pertanto, ha messo insieme un team di ingegneri e meccanici per convertire le sue amate macchine in veicoli ibridi ed elettrici.

Il progetto “Downey’s Dream Cars”

La nuova serie televisiva “Downey’s Dream Cars” segue il processo di trasformazione della collezione di auto d’epoca di Robert Downey Jr. in veicoli ecologici. La serie è stata co-prodotta dall’attore insieme alla Matador Content di Boat Rocker ed è debuttata il 22 giugno negli Stati Uniti.

La visione di Robert Downey Jr. sul cambiamento climatico

In una dichiarazione, Downey Jr. ha sottolineato l’importanza della creatività e della risoluzione dei problemi per affrontare la sfida del cambiamento climatico, affermando che la scienza e la tecnologia possono aiutare a trovare soluzioni. Il progetto “Downey’s Dream Cars” rappresenta una dimostrazione concreta e tangibile di questa visione, mostrando come anche le auto d’epoca possono diventare veicoli ecologici.

L’impatto del progetto “Downey’s Dream Cars”

La trasformazione delle auto d’epoca di Downey Jr. in veicoli ecologici ha un impatto significativo sulla riduzione dell’impronta ecologica dell’attore. Questo potrebbe essere un esempio per altri proprietari di auto d’epoca, che potrebbero essere ispirati a convertire le loro macchine in veicoli ecologici.

La nuova serie televisiva di HBO Max ci darà sicuramente la possibilità di seguire questo progetto passo dopo passo e di vedere come l’impegno di Downey Jr. sta portando a risultati concreti nella lotta contro il cambiamento climatico.