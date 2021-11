Robert Downey Jr. e Matt Damon insieme per Christopher Nolan

Secondo quanto riportato da Deadline, Robert Downey Jr. e Matt Damon lavoreranno fianco a fianco nel prossimo progetto di Christopher Nolan dal titolo “Oppenheimer”.

RObert Downey Jr. e Matt Damon nel cast stellare di “Oppenheimer”

“Oppenheimer” sarà un film drammatico incentrato sullo sviluppo della bomba atomica. Nolan per l’occasione sta mettendo insieme un cast stellare, che include Cillian Murphy nei panni di J. Robert Oppenheimer – fisico riconosciuto come il padre della bomba atomica – ed Emily Blunt nei panni di sua moglie Katherine.

J. Robert Oppenheimer è infatti lo scienziato che ha diretto il Progetto Manhattan che ha portato all’invenzione della bomba atomica. Il film uscirà nelle sale americane il 21 luglio 2023. La notizia viene data circa due settimane prima dell’anniversario del tragico sgancio della bomba su Hiroshima.

Per la pellicola è stato previsto un budget di produzione di 100 milioni di dollari.

Ancora non sono stati svelati i dettagli esatti della trama, ma sappiamo che la Universal Pictures sta sponsorizzando il film come un “thriller epico che spinge il pubblico nel paradosso al cardiopalma dell’uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per salvarlo”.

Ancora non sappiamo quali personaggi interpreteranno Matt Damon e Robert Downey Jr..

La fine di una collaborazione

La Universal ha vinto i diritti del progetto in un’accesa guerra contro la Paramount, la Sony e la Warner Bros. Scegliendo di lavorare con la Universal al suo prossimo film, Christopher Nolan ha interrotto una collaborazione ventennale con la Warner Bros. (Il suo film di fantascienza del 2014 “Interstellar” è stato distribuito da Paramount in Nord America e Warner Bros. a livello internazionale). Tuttavia, la sua unione di lunga data con lo studio che ha sostenuto tutti i suoi più grandi lavori è diventata tesa durante la pandemia dopo che la Warner Bros. ha annunciato che i film del 2021 sarebbero usciti in contemporanea su HBO Max e nei cinema.

“Tenet”, ultimo film ad alto budget di Nolan è uscito a settembre 2020 esclusivamente nei cinema, realizzando 58 milioni di dollari in Nord America e 363 milioni di dollari a livello mondiale.

“Oppenheimer” uscirà nei cinema il 21 luglio 2023. Oltre alla regia, Nolan adatterà la sceneggiatura del libro vincitore del Premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e Martin J. Sherwin. La produzione inizierà all’inizio del 2022.

Downey Jr. ha svestito i panni di Iron Man in “Avengers: Endgame”, che ha battuto quasi tutti i record al botteghino della storia. Ha poi lavorato nell’insuccesso di pubblico e critica “Dolittle”.

Matt Damon è stato invece protagonista del dramma poliziesco di Tom McCarthy “La ragazza di Stillwater” e nel dramma in costume di Ridley Scott “The Last Duel”, che ha scritto insieme a Ben Affleck e Nicole Holofcener.

Roberta Rosella

02/11/2021