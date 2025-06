Robert Downey Jr. come Dottor Destino: il suo debutto nei Fantastici 4 rimane incerto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il prossimo film “I Fantastici 4: Gli Inizi”, previsto per il 25 luglio 2025. La notizia che Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Destino ha scatenato l’entusiasmo dei fan, che si chiedono se il villain apparirà nel nuovo capitolo dedicato alla Prima Famiglia Marvel. Tuttavia, le dichiarazioni del regista Matt Shakman sembrano gettare un’ombra sull’eventualità di un suo coinvolgimento diretto nel film.

Le dichiarazioni del regista Matt Shakman

In un’intervista rilasciata a Empire, Matt Shakman ha chiarito la sua posizione riguardo al Dottor Destino, affermando: “Destino non fa parte del mio film e quindi non rientra nelle mie competenze“. Queste parole hanno portato a una certa confusione tra i fan, che speravano di vedere il personaggio nel film. Tuttavia, la situazione non è così semplice. La presenza di Destino potrebbe essere limitata a una scena post-credits, il che significa che il suo debutto non avverrebbe all’interno della trama principale del film.

La scena post-credits e le speculazioni

Secondo alcune fonti, una scena post-credits mostrata durante un recente test-screening avrebbe rivelato il Dottor Destino. In questa sequenza, Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, torna alla culla del figlio Franklin e trova Destino seduto accanto al bambino, con la maschera tra le mani. Nonostante il personaggio non pronunci battute, la sua apparizione ha alimentato le speculazioni su un possibile ruolo futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Le affermazioni di Shakman potrebbero suggerire che questa fuga di notizie sia imprecisa, ma non si può escludere la possibilità che la sequenza post-credits sia stata diretta da un altro regista, simile a quanto fatto dai fratelli Russo con le scene post-credits in “Thunderbolts”. Questo approccio potrebbe servire a preparare il terreno per eventi futuri, come “Avengers: Doomsday”.

Il futuro del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe

Con l’uscita di “I Fantastici 4: Gli Inizi” alle porte, i fan si chiedono quale sarà il destino del Dottor Destino nel Marvel Cinematic Universe. Alcuni appassionati di fumetti sostengono che il sovrano di Latveria avrebbe dovuto essere il primo antagonista affrontato dai Fantastici 4 in questo reboot. Tuttavia, la Marvel ha scelto di seguire una direzione differente, considerando che il personaggio è già stato il villain principale in precedenti adattamenti cinematografici della squadra.

L’assenza di Destino nel film principale potrebbe rappresentare una strategia della Marvel per rinnovare l’interesse attorno ai Fantastici 4, evitando di ripetere scelte narrative già esplorate. Con l’uscita del film, i fan non vedono l’ora di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il futuro del Marvel Cinematic Universe.

