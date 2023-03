Robert De Niro torna a lavorare con Netflix: in pentola un nuovo progetto dopo The Irishman

Robert De Niro tornerà su Netflix con un nuovo progetto dopo The Irishman, l’ultimo film di Martin Scorsese. Si tratta di una serie, stavolta, un thriller cospirativo dal titolo Zero Day. Scopriamo qualcosa in più.

La trama della nuova serie con Robert De Niro

Composta da sei episodi diretti da Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Man), la serie sembra abbia il focus sulle teorie complottistiche e sul mondo in crisi. La sinossi recita così:

“Come possiamo trovare la verità in un mondo in crisi, che sembra essere lacerato da forze fuori dal nostro controllo? E in un’epoca piena di teorie cospirative e sotterfugi, quante di queste forze sono frutto della nostra stessa azione, forse anche della nostra stessa immaginazione?”

I creatori della serie sono Eric Newman e Noah Oppenheim, insieme a Michael S. Schmidt, vincitore del premio Pulitzer. De Niro avrà il ruolo anche di produttore. L’annuncio è stato dato da Peter Friedlander, vicepresidente delle serie Netflix negli Stati Uniti e nel Canada, che ha dichiarato:

“Zero Day è un thriller cospirativo intelligente e avvincente che terrà il pubblico con il fiato sospeso. È un onore avere a disposizione tutti questi talenti”

La carriera di De Niro

Robert De Niro, ricordiamo, è stato otto volte candidato al Premio Oscar e lo ha vinto due volte. È stato premiato nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il padrino – Parte II di Coppola e nel 1981 come miglior attore protagonista per il pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato di Scorsese.

Nel 2019 è stato diretto ancora una volta da Martin Scorsese nel film The Irishman, che interpreta con Al Pacino e Joe Pesci. La pellicola è l’adattamento cinematografico del saggio L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa, scritto da Charles Brandt nel 2004.