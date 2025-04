Robert De Niro riceve la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes: un tributo all’icona del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 13 maggio 2025, il celebre attore Robert De Niro sarà protagonista di un evento straordinario al Festival di Cannes, dove riceverà la Palma d’oro onoraria. Questo riconoscimento rappresenta un tributo significativo a una delle figure più influenti del cinema mondiale, noto per ruoli iconici come quello di Travis Bickle in “Taxi Driver“. De Niro ha espresso la sua gioia per il premio, sottolineando l’importanza del festival come punto di incontro per narratori, registi e appassionati di cinema, in un momento storico in cui le divisioni sembrano prevalere. La sua affermazione, “Cannes ci riunisce: narratori, registi, fan e amici. È come tornare a casa“, evidenzia il legame profondo che l’attore ha con questo prestigioso evento.

Un momento emozionante per Robert De Niro e la sua famiglia

La cerimonia di premiazione si preannuncia come un momento carico di emozione per De Niro, che sarà accompagnato dalla sua famiglia. L’attore, vincitore di numerosi premi Oscar, è padre di sette figli, alcuni dei quali hanno intrapreso la carriera di attori, seguendo le orme del padre. De Niro ha spesso condiviso il suo affetto per la sua famiglia, dichiarando che la loro presenza è fondamentale per lui. In un’intervista rilasciata a People, ha affermato: “Il fatto che siano tutti insieme è tutto per me“. Questa affermazione mette in luce il forte legame che l’attore ha con i suoi figli, che spesso appaiono insieme a lui in occasioni pubbliche, come sui red carpet o durante eventi sportivi a Manhattan, dove De Niro risiede.

La vita e la carriera di Drena De Niro

Drena De Niro, la maggiore dei sette figli dell’attore, ha avuto un percorso di vita e professionale ricco di esperienze. Nata nel 1971, Drena è stata adottata da De Niro e dalla sua prima moglie, Diahnne Abbott. Cresciuta in un ambiente cinematografico, ha avuto l’opportunità di viaggiare e vivere esperienze uniche, inclusa la sua infanzia trascorsa in Italia durante le riprese de “Il padrino – Parte II“. Drena ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando per importanti stilisti come Jean Paul Gaultier e Giorgio Armani, e partecipando alla New York Fashion Week.

Tuttavia, la sua vera passione è sempre stata la recitazione. Drena ha lavorato come DJ e ha recitato in film di successo come “A Star is Born“, “Joy” e “Paradiso perduto“. Ha anche fondato una casa di produzione cinematografica, dimostrando la sua versatilità e creatività nel settore. Tra i suoi progetti, spicca un cortometraggio documentario intitolato “Girls and Dolls“, che ha diretto, evidenziando il suo impegno nel raccontare storie significative attraverso il cinema.

La storia familiare di Robert De Niro

Robert De Niro ha sposato Diahnne Abbott nel 1976, e la coppia ha avuto due figli: Drena e Raphael, quest’ultimo nato nel 1976. Dopo la separazione nel 1988, De Niro ha continuato a mantenere un forte legame con i suoi figli, dimostrando un impegno costante nella loro vita. La sua famiglia è cresciuta nel tempo, con De Niro che ha avuto altri cinque figli da relazioni successive. Questo allargamento della famiglia ha contribuito a creare un ambiente ricco di affetto e supporto, che l’attore considera fondamentale nella sua vita.

La presenza della famiglia allargata durante eventi come il Festival di Cannes non è solo un momento di celebrazione, ma anche un riflesso dei valori che De Niro ha sempre cercato di trasmettere ai suoi figli: l’importanza della famiglia, della creatività e della passione per l’arte. Con la Palma d’oro onoraria, De Niro non solo celebra la sua carriera, ma anche il legame indissolubile con i suoi cari e il mondo del cinema, un settore che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia.

