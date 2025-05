Robert De Niro riceve la Palma d’Oro d’onore a Cannes 2025 e difende la democrazia in un discorso appassionato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 ha visto una delle sue serate più emozionanti con la consegna della Palma d’Oro d’onore a Robert De Niro. L’attore, noto per la sua carriera iconica e per i suoi ruoli memorabili, ha colto l’occasione per esprimere il suo sostegno alla democrazia attraverso un discorso incisivo. Con riferimenti diretti all’attuale situazione politica negli Stati Uniti, De Niro ha messo in evidenza l’importanza della creatività e della libertà di espressione, sottolineando come questi valori siano minacciati.

Un discorso contro l’autoritarismo

Nel suo intervento, Robert De Niro ha affrontato le politiche del presidente Donald Trump, in particolare i tagli al bilancio destinato alla cultura e alla ricerca. L’attore ha criticato l’idea di imporre una tassa del 100% sui film prodotti al di fuori degli Stati Uniti, affermando: «La creatività non ha prezzo, ma a quanto pare si possono applicare dazi doganali». De Niro ha descritto questa situazione come inaccettabile, estendendo la sua analisi a un problema di portata globale. Ha esortato tutti coloro che amano la libertà a unirsi in una protesta pacifica e a esercitare il proprio diritto di voto nelle elezioni.

Il messaggio di De Niro ha risuonato fortemente tra i presenti, richiamando l’attenzione sulla necessità di agire con passione e determinazione per difendere i valori democratici. L’attore ha messo in evidenza come la lotta per la democrazia non sia solo un problema americano, ma un tema universale che coinvolge tutti i cittadini del mondo.

Il potere dell’arte e del cinema

Robert De Niro ha anche sottolineato il ruolo fondamentale del cinema come strumento di democrazia e inclusione. Ha dichiarato: «Nel mio Paese lottiamo con tutte le nostre forze per difendere la democrazia e questo riguarda tutti noi. L’arte è inclusiva, unisce le persone. L’arte è alla ricerca della libertà, l’arte è alla ricerca della diversità». Queste parole hanno messo in luce il potere del cinema di affrontare questioni sociali e politiche, fungendo da catalizzatore per il cambiamento.

L’attore ha espresso il suo affetto per il Festival di Cannes, definendolo la sua “casa” e la sua “comunità”. Ha esortato i partecipanti a rendere omaggio alle arti durante il festival, sottolineando l’importanza della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità. La sua presenza a Cannes non è stata solo un momento di celebrazione personale, ma anche un’opportunità per riaffermare il suo impegno verso la causa artistica e sociale.

Un attore impegnato contro Trump

Negli ultimi anni, Robert De Niro è diventato una figura di spicco nell’opposizione a Donald Trump. La sua critica all’ex presidente è stata esplicita e diretta, come dimostrato in un’intervista del programma “Envoyé Spécial“. In quell’occasione, ha paragonato Trump al personaggio che interpretava nel film “Quei bravi ragazzi“, descrivendo il suo comportamento come caotico e impulsivo. De Niro ha spiegato come le azioni di Trump siano spesso guidate da capricci, senza una reale struttura, e ha avvertito che le persone che lo circondano possono essere le più pericolose.

Queste dichiarazioni evidenziano non solo l’impegno di De Niro per la democrazia, ma anche la sua volontà di utilizzare la sua piattaforma per affrontare questioni di rilevanza sociale e politica. La sua presenza al Festival di Cannes e il suo discorso appassionato hanno dimostrato che l’arte e il cinema possono essere strumenti potenti per la difesa dei valori democratici e della libertà di espressione.

