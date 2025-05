Eurovision Song Contest 2025: La Seconda Semifinale Si Prepara a Stupire il Pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più attesi e seguiti a livello mondiale, ha ufficialmente aperto i battenti. Ieri sera, la prima semifinale ha avuto luogo in Svizzera, dando il via a una competizione che promette emozioni e sorprese. Dieci Paesi hanno conquistato un posto nella finalissima, prevista per il 17 maggio. Con l’attenzione rivolta alla seconda semifinale, che si svolgerà il 15 maggio, i fan sono in trepidante attesa per scoprire quali artisti si esibiranno e chi avrà la possibilità di accedere all’atto finale.

La scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025

Giovedì 15 maggio, il palco dell’Eurovision ospiterà una serie di talenti provenienti da diverse nazioni. La scaletta ufficiale prevede un ordine di esibizione ben definito, con artisti pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria. Ecco i dettagli delle performance:

Australia – Go-Jo con “Milkshake Man”

– con “Milkshake Man” Montenegro – Nina Zizic con “Dobrodosli”

– con “Dobrodosli” Irlanda – Emmy con “Laika Party”

– con “Laika Party” Lettonia – Tautumeitas con “Bur Man Laimi”

– con “Bur Man Laimi” Armenia – Parg con “Survivor”

– con “Survivor” Austria – JJ con “Wasted Love”

– con “Wasted Love” Grecia – Klavdia con “Asteromata”

– con “Asteromata” Lituania – Katarsis con “Tavo Akys”

– con “Tavo Akys” Malta – Miriana Conte con “Serving”

– con “Serving” Georgia – Mariam Shengelia con “Freedom”

– con “Freedom” Danimarca – Sissal con “Hallucination”

– con “Hallucination” Repubblica Ceca – Adonxs con “Kiss Kiss Goodbye”

– con “Kiss Kiss Goodbye” Lussemburgo – Laura Thorn con “La Puopee Monte Le Son”

– con “La Puopee Monte Le Son” Israele – Yuval Raphael con “New Day Will Rise”

– con “New Day Will Rise” Serbia – Princ con “Mila”

– con “Mila” Finlandia – Erika Vikman con “Ich Komme”

Questa serata promette di essere ricca di emozioni, con artisti pronti a esibirsi in un contesto di grande visibilità. Come accaduto nella prima semifinale, anche in questa occasione si esibiranno alcuni rappresentanti delle “Big Five”, i Paesi che hanno già un posto assicurato in finale. Il Regno Unito, la Francia e la Germania porteranno sul palco le loro canzoni, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

I Paesi già qualificati per la finale

Con la prima semifinale già conclusa, dieci Paesi hanno ottenuto il pass per la finalissima. Tra questi, l’Italia è rappresentata da Lucio Corsi con il brano “Volevo essere un duro”. Gli altri Paesi già qualificati sono:

Spagna

Germania

Regno Unito

Francia

Svizzera

Norvegia

Albania

Svezia

Islanda

Paesi Bassi

Polonia

San Marino

Estonia

Portogallo

Ucraina

La competizione si fa sempre più intensa, con solo dieci posti disponibili per la finale. Durante la seconda semifinale, il pubblico non potrà votare per il proprio rappresentante italiano, ma potrà comunque fare il tifo per Lucio Corsi, in attesa di scoprire se altri artisti si uniranno a lui nella finale del 17 maggio. La tensione cresce e il countdown per la seconda semifinale è ufficialmente iniziato.

