Robbie Williams: la vita di una leggenda della musica pop britannica raccontata in Better Man

Robbie Williams, nato il 13 febbraio 1974 a Stoke-on-Trent, è un artista che ha segnato la storia della musica pop britannica. Dalla sua avventura con i Take That al suo straordinario percorso da solista, la sua carriera è costellata di successi e riconoscimenti. Recentemente, la sua vita è stata portata sul grande schermo nel film biografico “Better Man“, diretto da Michael Gracey, che offre uno sguardo approfondito sulla sua esistenza e sulla sua carriera.

I traguardi di Robbie Williams

Robbie Williams ha collezionato una serie di traguardi impressionanti nel corso della sua carriera musicale. Uno dei suoi maggiori successi è rappresentato dai BRIT Awards, dove detiene il record con ben 18 vittorie. Questo primato lo rende l’artista con il maggior numero di premi vinti nella storia di questo prestigioso riconoscimento, incluso il BRITS Icon Award, un onore riservato a pochi eletti come Elton John e David Bowie.

Nel 2006, Williams ha fatto notizia per aver venduto 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno per il suo “Close Encounters Tour“, stabilendo un Guinness World Record. Questo straordinario risultato ha dimostrato la sua popolarità e il suo impatto nel panorama musicale globale. Oltre ai BRIT Awards, ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti, tra cui 10 Echo Awards, 5 Ivor Novello Awards, 4 MTV Europe Music Awards e 2 World Music Awards, consolidando la sua posizione come uno dei più grandi artisti della sua generazione.

Nel 2014, la sua città natale, Stoke-on-Trent, ha voluto onorarlo conferendogli le chiavi della città. In seguito, sono stati creati percorsi turistici e strade rinominate in suo onore, un tributo che testimonia l’affetto e la stima che la comunità nutre nei suoi confronti.

Nonostante il suo successo, Robbie Williams ha affrontato diverse sfide personali, tra cui problemi di salute mentale, dipendenze e ansia. Ha scelto di parlare apertamente di queste difficoltà, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi spesso trascurati e stigmatizzati, rendendolo un esempio per molti.

Il film ‘Better Man’

“Better Man” è un film biografico che esplora la vita di Robbie Williams, dalla sua infanzia fino al raggiungimento della fama internazionale. Diretto da Michael Gracey, noto per il suo lavoro in “The Greatest Showman“, il film adotta un approccio innovativo e audace: Robbie è rappresentato come uno scimpanzé antropomorfo generato al computer. Questa scelta artistica riflette la percezione che Williams ha di sé stesso come una “scimmia da spettacolo“, evidenziando la disumanizzazione che spesso accompagna la fama.

L’attore Jonno Davies ha interpretato il ruolo di Williams attraverso la tecnologia di motion capture, mentre lo stesso artista ha prestato la voce al personaggio. Il film include reinterpretazioni di alcuni dei suoi brani più celebri, come “Angels“, “Let Me Entertain You” e “She’s the One“, oltre a un nuovo brano intitolato “Forbidden Road“. Le sequenze musicali sono state realizzate con la collaborazione di Weta FX, lo studio noto per gli effetti speciali di film iconici come “Il Signore degli Anelli” e “Avatar“.

Nonostante un budget di 110 milioni di dollari, “Better Man” ha incassato circa 22,4 milioni a livello mondiale. Tuttavia, il film ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica, vincendo nove AACTA Awards, incluso il premio per il Miglior Film, e ottenendo nomination per i migliori effetti visivi ai BAFTA e agli Oscar. Questo riconoscimento dimostra l’impatto culturale e artistico che il film ha avuto, contribuendo a raccontare la storia di un artista complesso e affascinante.

Robbie Williams continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale e culturale, e il suo percorso artistico, insieme alla sua disponibilità a condividere le proprie vulnerabilità, lo rendono un artista autentico e significativo.

