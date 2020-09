Robbie Amell, un arrogante tipo da spiaggia

Robbie Amell, conosciuto per i ruoli interpretati nei film “Code 8” e “La babysitter – Killer Queen” e nelle serie tv “The Flash” e “Upload“, interpreterà uno dei protagonisti del film “Float” tratto dalla storia scritta su Wattpad da Kate Marchant.

Robbie Amell protagonista di una storia d’amore per teenager

Wattpad si è unito alla Collective Pictures per produrre il film “Float“. La storia di Kate Marchant, su cui si baserà la pellicola, è stata letta da più di 25.5 milioni di persone su Wattpad e si posiziona nella classifica delle 20 storie più lette della categoria teen-romance della piattaforma.

La trama di “Float”

“Float” racconta di una diciassettenne di nome Waverly, che dopo il burrascoso divorzio dei suoi genitori si trova a cambiare totalmente vita: dalla sua adorata Alaska, si trasferisce per l’estate a casa di sua zia in una città di mare. Poco dopo essere arrivata iniziano le prime discussioni con un ragazzo del posto, totalmente diverso da lei: un arrogante tipo da spiaggia di nome Blake. Le cose cominciano a cambiare quando Blake scopre l’imbarazzante segreto di Waverly. La ragazza infatti non sa nuotare, così il suo “nemico” Blake che è un bagnino le insegnerà a nuotare.

Le dichiarazioni del team di produzione

“Kate Marchant ha scritto una storia davvero bella e toccante in cui potersi facilmente immedesimare. Spero che i fan siano entusiasti quanto me di vedere i personaggi prendere vita in un film.” Queste le parole dell’attore sul suo nuovo lavoro.

Il proprietario della Collective Pictures Jeff Chan, Robbie Amell e Chris Parè produrranno la pellicola, affiancati dal capo di Wattpad, Aron Levitz e Jamie D. Greenberg. Allen Lau di Wattpad sarà il produttore esecutivo, insieme a Sarah Timmins della Black Birds Entertainment.

“Il coinvolgimento del pubblico è la chiave del successo di tutto quello che facciamo.” Afferma Jeff Chan della Collective Pictures. “Quando i fan sanno di essere parte della storia, mostrano il loro supporto in tutti i modi possibili. Non vediamo l’ora di lavorare con Wattpad per portare questa storia sul grande schermo.”

“Float è un’incredibile storia che vanta un grande numero di fan e lettori in tutto il mondo. Farà innamorare milioni di persone. Noi di Wattpad, Robbie e il team della Collective sappiamo cosa significa ascoltare davvero i desideri del pubblico per produrre un film al meglio.” Queste invece le parole di Aron Levitz.

Francesca Trovarelli

22/09/2020