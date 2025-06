Rob Lowe pronto a tornare nel ruolo di Owen Strand per il nuovo spin-off 9-1-1: Nashville

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie 9-1-1: Lone Star si è conclusa lo scorso febbraio, ma Rob Lowe non ha intenzione di abbandonare il suo iconico personaggio, il vigile del fuoco Owen Strand. Con l’annuncio del nuovo spin-off 9-1-1: Nashville, l’attore ha espresso il suo interesse a riprendere il ruolo, sebbene al momento non ci siano offerte ufficiali. Questa notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con ansia di scoprire come si evolverà la storia del personaggio.

Rob Lowe e il legame con 9-1-1: Nashville

Rob Lowe ha rivelato di essere aperto all’idea di tornare a vestire i panni di Owen Strand nel nuovo spin-off ambientato nel Tennessee. Durante un’intervista con Decider, l’attore ha affermato che, sebbene nessuno gli abbia ancora proposto di tornare, sarebbe entusiasta di cogliere l’opportunità. “Dovrò chiedere a Chad Lowe, mio fratello”, ha dichiarato, sottolineando il fatto che Chad è il produttore esecutivo e regista di 9-1-1: Nashville. Rob ha anche menzionato come, in passato, abbia voluto fortemente che suo fratello si unisse al cast di Lone Star, dove ha interpretato il fratello di Owen, Robert.

Questo legame familiare potrebbe rappresentare un elemento interessante nel contesto della nuova serie. La disponibilità di Rob Lowe a tornare nel ruolo di Owen Strand potrebbe non solo arricchire la trama, ma anche portare una continuità narrativa tra le due serie. Tuttavia, il produttore esecutivo di 9-1-1: Nashville, Tim Minear, ha dichiarato che al momento non ci sono piani definitivi per l’inserimento di personaggi da Lone Star, sebbene non escluda questa possibilità in futuro.

La trama e il cast di 9-1-1: Nashville

Attesa su ABC per l’autunno, 9-1-1: Nashville si concentrerà su un nuovo gruppo di soccorritori, tra cui vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia, che affronteranno situazioni di emergenza e salvataggi in scenari critici. La serie promette di mantenere la stessa intensità e drammaticità delle precedenti, ambientate ad Austin e Los Angeles, ma con un tocco unico legato alla cultura musicale di Nashville.

Il cast della nuova serie include nomi noti come Chris O’Donnell, che interpreterà il capitano della caserma Don Sharpe, e Jessica Capshaw, nei panni di sua moglie Blythe. Michael Provost, noto per il suo ruolo in The Sex Lives of College Girls, sarà Ryan, il loro figlio e anche lui un vigile del fuoco. Altri membri del cast comprendono Kimberly Williams-Paisley, LeAnn Rimes, Hailey Kilgore, Juani Feliz e Hunter McVey. Un aspetto distintivo di 9-1-1: Nashville sarà la sua forte componente musicale, con diversi personaggi che dimostreranno abilità canore, portando un’ulteriore dimensione alla narrazione.

L’evoluzione del personaggio di Owen Strand

Nel finale di 9-1-1: Lone Star, Owen Strand ha preso una decisione significativa, lasciando Austin per trasferirsi a New York, dove assumerà il ruolo di nuovo capo dei vigili del fuoco della città. Questa evoluzione del personaggio potrebbe influenzare il suo potenziale ritorno in 9-1-1: Nashville. I fan sono curiosi di sapere come la nuova ambientazione e le nuove dinamiche interagiranno con il passato di Owen e se avrà l’opportunità di ricollegarsi con i suoi vecchi colleghi.

La transizione di Owen da Austin a New York potrebbe anche aprire la strada a nuove storie e relazioni all’interno della nuova serie. La possibilità di un crossover tra i personaggi delle diverse serie rappresenta un elemento intrigante per i fan, che sperano di vedere come le storie si intrecceranno e si svilupperanno nel contesto di Nashville.

Con l’attesa crescente per l’arrivo di 9-1-1: Nashville, i fan di Rob Lowe e della serie originale possono solo sperare che il loro attore preferito torni a vestire l’uniforme di Owen Strand, portando con sé la sua esperienza e il suo carisma in un nuovo capitolo della saga 9-1-1.

