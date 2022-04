Rob Lowe, e suo figlio, protagonisti della serie comica “Unstable” su Netflix

Rob Lowe si unisce alla famiglia Netflix. Il titano dello streaming ha ordinato una nuova serie comica, “Unstable”, protagonisti assoluti saranno papà Lowe, e suo figlio John Owen Lowe con Victor Fresco. Il team padre-figlio reciterà nello show e fungerà da produttore esecutivo insieme a Fresco.

Rob Lowe alle prese con le difficili dinamiche padre-figlio

Il rapporto fra padre e figlio non è sempre facile, ma quello che unisce Rob Lowe e John Owen Lowe ha un elemento di eccentricità unica: i due bisticciano spesso sui social network. Questo ha ispirato la creazione della serie TV “Unstable”, che uscirà in streaming su Netflix, presumilbilmete nel 2023, e racconterà appunto di una conflittuale relazione padre-figlio.

I due, Rob e John, utilizzano i social per prendersi amorevolmente in giro, suo padre, al punto che i due hanno potuto collaborare serenamente alla sceneggiatura di “Unstable”, insieme allo sceneggiatore e produttore Victor Fresco, creatore di “Santa Clarita Diet” e candidato a due Emmy per “Andy Richter Controls the Universe” e “Mad About You”.

La serie del colosso Netflix è ambientata all’interno di un’azienda leader nel settore delle biotecnologie d’avanguardia. Qui un giovane introverso e socialmente emarginato inizia a lavorare per il padre, uomo di grande successo e terribilmente eccentrico. Lo scopo del ragazzo: “salvare papà dal disastro”.

È interessante notare che “Unstable” non sarà la prima sitcom del suo genere nella storia recente della televisione; il pluripremiato Schitt’s Creek, che è attualmente anche su Netflix, è stato creato dal team padre-figlio – Eugene Levy e Dan Levy, che è apparso anche come padre e figlio sullo schermo. Il duo ha anche guidato il cast dello show insieme a Catherine O’Hara e Annie Murphy.

Rob Lowe ha alle spalle una carriera quarantennale, nella quale spiccano titoli come “I ragazzi della 56° strada”, “Parks and Recreation”, “Fusi di testa”, “St. Elmo’s Fire”, “Californication”, “West Wing” e “L’ombra dello scorpione”. Dal canto suo, John Owen Lowe ha lavorato come attore nella serie TV “The Grinder” (accanto al padre) e come sceneggiatore in “9-1-1: Lone Star”(anche in questo caso collaborando con papà).

Mina Franza

7/04/2022