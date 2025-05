Rob Liefeld critica il reboot degli X-Men: tensioni tra i creatori e i Marvel Studios

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei fumetti e del cinema è in fermento a causa delle recenti dichiarazioni di Rob Liefeld, noto fumettista e creatore di Deadpool. Negli ultimi mesi, Liefeld ha espresso le sue preoccupazioni riguardo ai Marvel Studios, in particolare per quanto riguarda i crediti di Deadpool & Wolverine. La sua critica si è intensificata con l’annuncio del reboot degli X-Men, un progetto molto atteso dai fan e dai cinefili.

Jake Schreier in trattative per il reboot degli X-Men

Recentemente, è emerso che Jake Schreier, regista noto per il suo lavoro in Thunderbolts/New Avengers, è in fase di trattativa per dirigere il reboot degli X-Men all’interno del Marvel Cinematic Universe. Questo progetto segna un’importante evoluzione nel franchise, poiché arriverà dopo Avengers: Secret Wars e darà il via alla cosiddetta Saga dei Mutanti. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una significativa promozione per Schreier, che ha già ricevuto ottime recensioni per il suo lavoro precedente.

Tuttavia, Rob Liefeld ha sollevato dubbi sulla scelta del regista, insinuando che ci siano stati altri nomi di registi che hanno rifiutato l’offerta. In un post sulla sua pagina ufficiale del social network X, ha affermato: “Se vi dicessi i nomi dei registi che so che hanno rifiutato quest’offerta di lavoro, la vostra testa probabilmente esploderebbe”. Queste parole hanno suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Le dichiarazioni di Beau De Mayo e il clima di tensione

A queste affermazioni si è unito anche Beau De Mayo, autore di X-Men 97, che ha recentemente avuto un conflitto con la Marvel a causa del suo licenziamento dall’acclamata serie animata di Disney+. De Mayo ha commentato il post di Liefeld, confermando di aver sentito gli stessi nomi di registi che avrebbero rifiutato di lavorare con i Marvel Studios. “Le persone non vogliono più lavorare con loro”, ha dichiarato, riferendosi a Kevin Feige e al suo team.

Sebbene né Liefeld né De Mayo abbiano rivelato i nomi di questi registi, i rumor circolanti hanno menzionato figure di spicco come Jordan Peele e Ryan Coogler. La situazione rimane avvolta nel mistero, e molti si chiedono se queste affermazioni possano avere un impatto sul futuro del progetto X-Men.

Possibili sviluppi nel cast degli X-Men

Oltre alle polemiche legate alla direzione del film, si vocifera che Patrick Schwarzenegger potrebbe interpretare il ruolo di Ciclope nel reboot degli X-Men. Questa notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che attendono con ansia ulteriori dettagli sul cast e sulla trama del film.

Con il clima di tensione che circonda il progetto e le dichiarazioni di Liefeld e De Mayo, il reboot degli X-Men si preannuncia come un argomento di discussione acceso nei prossimi mesi. Mentre i Marvel Studios continuano a lavorare per realizzare la loro visione, le reazioni dei creatori e dei fan potrebbero influenzare il percorso del film.

