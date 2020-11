Riverdale: Kevin Keller è il personaggio preferito dell’attore KJ Apa

Kevin Keller, oltre all’amore dei fan, è anche il personaggio preferito dello show “Riverdale” dall’attore e collega KJ Apa.

Attori e personaggi preferiti

KJ Apa, uno dei protagonisti del teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics, interprete del personaggio di Archie Andrews, ha rivelato che il suo personaggio preferito dello show è Kevin Keller, al quale dà il volto l’attore Casey Cott. Sviluppata da Roberto Aguirre – Sacasa per The CW, “Riverdale” comprende nel cast anche Lili Reinhart nei panni di Betty Cooper, Camila Mendes nel ruolo di Veronica Lodge, Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones e Madelaine Petsch nel ruolo di Cheryl Blossom. La quarta stagione di “Riverdale” è stata interrotta bruscamente a maggio 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, costringendo la serie a una conclusione non del tutto adeguata.

La produzione della quinta stagione è iniziata a settembre 2020, subendo poi ulteriori interruzioni durante il lavoro sul set. A fine mese si sono aggiunti i problemi relativi ai ritardi riguardo l’esito dei test, con la ripresa della lavorazione slittata al 7 ottobre. La data d’uscita del quinto capitolo di “Riverdale” è infatti attualmente prevista per il 20 gennaio 2021. KJ Apa ha pubblicato una storia su Instagram dal set dello show durante le riprese. In un post, Apa ha appunto svelato chi fosse il suo personaggio preferito, scrivendo “Adoro guardare Casey Cott recitare. Kevin è il mio personaggio preferito”, come titolo.

Foto d’anticipazioni di “Riverdale” 5

Lo scatto pubblicato da Apa ritraeva Cott nella sala studenti della scuola superiore, lasciando intendere che la lavorazione è impegnata nel girare gli eventi immediatamente successivi alla quarta stagione. La CW ha recentemente annunciato che la serie avrebbe subìto un salto temporale di sette anni per il nuovo quinto capitolo, ma sulla base di questa foto, è chiaro che ci sia ancora parte della storia da raccontare durante gli anni del liceo. Kevin Keller è entrato nel cast della prima stagione della serie come personaggio ricorrente, passando poi a quello principale per le stagioni successive.

Kevin è un ragazzo gay miglior amico di Betty e figlio dello sceriffo Tom Keller (Martin Cummins). Kevin, nel corso della storia, ha frequentato Moose Mason (Cody Kearsley) e Joaquin DeSantos (Rob Raco), ed è noto per agire spesso in modo avventato fidandosi troppo delle persone. Nella terza stagione, Kevin ha iniziato a frequentare Fangs Fogarty (Drew Ray Tanner). Tanner è entrato a far parte del cast principale nella quinta stagione, il che significa che la linea narrativa di Kevin potrebbe esser maggiormente esplorata.

Richieste di alcuni fan

Kevin è uno dei personaggi preferiti dai fan di “Riverdale”, e anche uno di quelli meno approfonditi. Nonostante si tratti di uno dei protagonisti, Kevin non ha abbastanza spazio sullo schermo secondo la maggior parte del pubblico che segue lo show. L’interpretazione di Cott nel ruolo di Kevin è davvero straordinaria, come molti fan hanno sempre sottolineato. Ora che Fangs è stato promosso a membro del cast principale, la quinta stagione ha tutte le opportunità per dare a Kevin le meritate luci della ribalta.

Giorgia Terranova