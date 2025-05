Rivelazioni sul passato di Anakin Skywalker: un maestro oscuro in Star Wars

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mentre i fan attendono con trepidazione il ritorno della serie Ahsoka su Disney+, emergono nuovi dettagli sul passato di Anakin Skywalker, il leggendario maestro Jedi. La saga di Star Wars, disponibile su Disney+ in tutto il mondo, continua a svelare segreti e retroscena che arricchiscono la narrazione di questo universo affascinante. Le recenti dichiarazioni di George Lucas offrono uno sguardo inedito su un Anakin ben diverso da quello che abbiamo conosciuto nelle trilogie precedenti.

Un Anakin Skywalker diverso da quello che conosciamo

Le indicazioni di George Lucas ai registi de Il Ritorno dello Jedi, risalenti al 1981, rivelano un Anakin Skywalker che si discosta notevolmente dalla figura tragica presentata nella trilogia prequel. Secondo Lucas, il padre di Luke non era solo una vittima delle manipolazioni di Palpatine o delle sue stesse paure, ma un personaggio calcolatore e spietato. La sua natura ambigua emerge in un contesto in cui Anakin tradiva sistematicamente i suoi compagni Jedi, creando un’immagine inquietante di un cavaliere Jedi che conduceva una doppia vita.

Lucas ha descritto Anakin come un Jedi che, durante le sue missioni attraverso le galassie, si trovava a compiere atti di tradimento nei confronti dei suoi stessi alleati. “Anakin andava in giro a fare il suo lavoro da Jedi mentre molti Jedi venivano uccisi, e accadeva perché gli voltavano le spalle e lui li abbatteva,” ha affermato Lucas. Questa rappresentazione di Anakin offre una visione più oscura del personaggio, evidenziando la sua capacità di ingannare e manipolare coloro che lo circondavano.

Un tradimento metodico e prolungato

Questa versione originale di Anakin Skywalker contrasta nettamente con la caduta repentina e drammatica che abbiamo visto in La Vendetta dei Sith. In quel film, il passaggio al lato oscuro avviene sotto l’influenza diretta dell’Imperatore, ma la visione iniziale di Lucas suggerisce un tradimento più freddo e calcolato. Anakin avrebbe operato come un agente del male infiltrato nell’Ordine Jedi molto prima dell’Ordine 66, un aspetto che avrebbe potuto aggiungere una nuova dimensione alla sua storia.

La trasformazione del personaggio, come rappresentata nei film, ha reso Anakin un individuo complesso, con una caduta che ha suscitato empatia nel pubblico. La sua eventuale redenzione, quindi, risulta più significativa, poiché il pubblico è testimone di un viaggio che va oltre la semplice corruzione. La narrazione di un Anakin che tradisce i suoi compagni Jedi offre una prospettiva più sfumata e inquietante, che potrebbe arricchire ulteriormente l’universo di Star Wars.

Ahsoka Tano e le nuove attese

Nel frattempo, l’attesa per la nuova stagione di Ahsoka si fa sempre più intensa. Rosario Dawson, che interpreta Ahsoka Tano, ha condiviso la prima foto dal set, alimentando le aspettative dei fan. Dave Filoni, il creatore della serie, ha promesso che nella seconda stagione ci sarà una guerra totale, alzando ulteriormente l’asticella delle aspettative per il ritorno di uno dei personaggi più amati dell’universo di Star Wars.

La serie Ahsoka, che esplora le avventure di una delle Jedi più iconiche, si inserisce in un contesto di rivelazioni e approfondimenti sul passato di Anakin Skywalker. Con ogni nuovo dettaglio che emerge, i fan sono sempre più coinvolti in una narrazione che continua a evolversi, mantenendo viva la magia di Star Wars e il suo impatto sulla cultura popolare.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!