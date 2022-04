Rivelato il titolo ufficiale di “Mission: Impossible 7”

“Mission: Impossible 7”, ultima avventura di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt ha finalmente un titolo. Lo ha rivelato l’attore, il film s’intitola “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“.

Mission: Impossible 7: “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One” titolo originale

La Paramount Pictures ha rivelato oggi il titolo ufficiale al CinemaCon di Las Vegas. Tom Cruise, presenza abituale all’evento, non era presente, mentre lo scorso anno ha parlato delle acrobazie che sfidavano la morte in “Mission: Impossible 7” prima che la data di uscita del film fosse posticipata di un anno a causa del COVID-19. L’attore era sembrato molto eccitato all’idea di guidare una moto su una strada al limite di una scogliera in Norvegia, una buffonata che ha definito “di gran lunga la cosa più pericolosa che abbia mai tentato”.

Nonostante l’assenza, Cruise incombeva sulla presentazione di tre ore della Paramount he propone tra i suoi titoli anche un altro lavoro con la star: “Top Gun: Maverick”, un sequel dell’avventura d’azione del 1986, proiettato al CinemaCon e al Festival di Cannes il prossimo mese.

Mission: Impossible, un franchise vincente

I film di “Mission: Impossible” hanno incassato oltre 3,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale dal 1996. La popolare serie di spionaggio ha toccato il minimo con “Mission: Impossible III” del 2006, che ha generato solo 398 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma Cruise ha fatto rivivere con successo la proprietà con “Mission: Impossible – Protocollo fantasma” del 2011, che ha guadagnato $ 695 milioni a livello mondiale ed è rimasta la pellicola più redditizia fino al rilascio di “Mission: Impossible – Fallout” che ha guadagnato in tutto il pianeta oltre 791 milioni di dollari.

Insieme a Cruise torneranno anche i veterani della “MI” Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt. I nuovi arrivati ​​​​nel franchise includono Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

“MI7”, che è stato ritardato più volte durante la pandemia e dovrebbe uscire nelle sale americane il 14 luglio 2023, mentre il sequel uscirà il 28 giugno 2024.

Fonte Variety

Roberta Rosella

28/04/2022