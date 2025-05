Rivelato il concept art di Sentry con Steven Yeun nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un nuovo concept art di Thunderbolts ha fatto la sua comparsa sui social, mostrando per la prima volta la versione di Sentry interpretata da Steven Yeun. L’attore, noto per i suoi ruoli in The Walking Dead e Beef, si prepara a entrare nel Marvel Cinematic Universe, portando con sé una nuova interpretazione di questo supereroe.

La scelta di Steven Yeun e il suo abbandono del progetto

Inizialmente, Steven Yeun era stato scelto per interpretare il personaggio di Bob in Thunderbolts. Tuttavia, a causa degli scioperi che hanno colpito Hollywood nel 2023, l’attore ha dovuto rinunciare al ruolo a causa di conflitti di programmazione. Questo ha portato i Marvel Studios a cercare un sostituto, che è stato trovato in Lewis Pullman, famoso per il suo lavoro in Top Gun: Maverick e Salem’s Lot. Pullman ha quindi preso il posto di Yeun, interpretando Bob/Sentry/Void nel film, ricevendo elogi per la sua performance.

La situazione ha destato interesse tra i fan, che si sono chiesti come sarebbe stata la versione di Sentry di Yeun. La sua interpretazione avrebbe potuto portare un nuovo spessore al personaggio, ma le circostanze hanno portato a una diversa evoluzione della storia. La sostituzione ha suscitato curiosità su come il personaggio di Bob sia stato sviluppato nel film e su quali differenze ci sarebbero state se Yeun avesse potuto portare avanti il suo ruolo.

Il concept art di Steven Yeun nei panni di Sentry

Recentemente, sui social sono stati pubblicati alcuni concept art che ritraggono Steven Yeun nel ruolo di Sentry. Le immagini mostrano un costume molto simile a quello indossato da Lewis Pullman nel film, ma con alcune differenze significative. Una delle osservazioni più interessanti riguarda il colore dei capelli: a differenza di Pullman, che ha tinto i capelli di biondo per il ruolo, Yeun sembra non aver accettato di fare lo stesso. Questo dettaglio ha suscitato discussioni tra i fan riguardo alla visione del personaggio e alle scelte artistiche che avrebbero potuto influenzare la sua rappresentazione.

Il concept art offre uno sguardo intrigante su come Yeun avrebbe potuto interpretare Sentry, dando vita a un personaggio che, pur mantenendo elementi familiari, avrebbe potuto avere una sua unicità. La reazione dei fan a queste immagini è stata positiva, dimostrando l’interesse e l’entusiasmo per il potenziale di Yeun nel Marvel Cinematic Universe.

Futuro di Steven Yeun e i Marvel Studios

Con la pubblicazione di questo concept art, si apre la possibilità che Steven Yeun e i Marvel Studios possano collaborare nuovamente in futuro. I fan sperano che ci sia un’opportunità per vedere Yeun in un altro ruolo, magari nella Saga dei Mutanti del MCU. La Marvel ha dimostrato di essere aperta a nuove interpretazioni e a personaggi freschi, e Yeun potrebbe rappresentare un’aggiunta interessante a questo universo in espansione.

Nel frattempo, i Marvel Studios stanno continuando a lavorare su Thunderbolts, rivelando gradualmente il titolo ufficiale del film dopo il suo debutto nei cinema. La curiosità intorno a questo progetto rimane alta, e i fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il film.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!