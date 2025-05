Rivelato il cast di Avengers: Doomsday, ma mancano nomi chiave tra i Vendicatori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday ha suscitato grande interesse tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, l’assenza di alcuni personaggi iconici ha sollevato interrogativi e speculazioni. Tra i nomi che non sono stati inclusi nel casting, spicca quello di Bruce Banner, meglio conosciuto come l’Incredibile Hulk, interpretato da Mark Ruffalo.

L’assenza di Bruce Banner e Tatiana Maslany

Mark Ruffalo ha vestito i panni di Bruce Banner dal film The Avengers del 2012, diventando un volto familiare per i fan della saga. Recenti concept art trapelati per il film Secret Wars suggeriscono che Banner potrebbe apparire in una versione alternativa di Battleworld, insieme a She-Hulk e Skaar. Nonostante ciò, il nome di Ruffalo non è comparso nel materiale promozionale rilasciato dai Marvel Studios, né quello di Tatiana Maslany, che interpreta She-Hulk. Questa mancanza ha lasciato i fan a chiedersi quale sarà il futuro del personaggio nel MCU.

Nell’ultima apparizione di Bruce Banner, il suo braccio era finalmente guarito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. In quella occasione, il Golia Verde aveva anche avuto l’opportunità di addestrare sua cugina, Jennifer Walters, alias She-Hulk. Inoltre, il finale della serie She-Hulk: Attorney at Law ha introdotto Skaar, il figlio di Banner, ma la reazione del pubblico a questo nuovo personaggio è stata piuttosto tiepida.

Il possibile ritorno di Hulk in Doomsday e Secret Wars

Nonostante l’assenza di Bruce Banner nel cast ufficiale, ci sono voci che suggeriscono un suo ritorno in Avengers: Doomsday e Secret Wars. Alex Perez di The Cosmic Circus ha riportato che Mark Ruffalo riprenderà il suo ruolo di Hulk in entrambi i film. Questo potrebbe significare che i Marvel Studios hanno in serbo sorprese per i fan, trovando un modo per reintegrare il personaggio nella narrazione.

Nelle sue ultime apparizioni, Bruce Banner ha assunto la forma di “Professor Hulk”, una fusione tra il suo lato umano e quello mostruoso. Tuttavia, c’è la possibilità che nei prossimi film possa tornare a essere l’Hulk che i fan conoscono e amano. Con il Multiverso in gioco, non si può escludere nemmeno l’ipotesi di vedere il Maestro, una versione alternativa e più potente di Hulk, fare la sua comparsa.

Le diverse versioni di Hulk nel Marvel Cinematic Universe

Attualmente, il Marvel Cinematic Universe presenta almeno quattro versioni di Hulk. Tra queste, troviamo l’Hulk Rosso, attualmente prigioniero nel Raft, Abominio, il Capo e Amadeus Cho. Quest’ultimo era previsto nel film Captain America: Brave New World, ma la sua apparizione è stata scartata nonostante fosse stato girato del materiale durante i reshoots.

Questa varietà di versioni di Hulk potrebbe portare a uno scontro epico nel futuro del MCU. Con tutti questi elementi in gioco, i fan possono aspettarsi una battaglia globale che potrebbe culminare nel progetto World War Hulk, un evento che promette di essere ricco di azione e colpi di scena. La situazione attuale lascia aperte molte possibilità per il futuro di Bruce Banner e del suo alter ego, l’Incredibile Hulk.

