Ritorno sul set: Zach Roerig e Matthew Davis si riuniscono in The Waterfront

La nuova serie “The Waterfront”, creata da Kevin Williamson, noto per il suo lavoro in “The Vampire Diaries” e “Dawson’s Creek”, ha sorpreso i fan con il ritorno di due attori amati. Zach Roerig e Matthew Davis, che hanno interpretato rispettivamente Matt Donovan e Alaric Saltzman nella serie vampiresca, sono tornati a recitare insieme in una breve ma significativa scena. Questo incontro ha suscitato grande interesse tra i fan, che hanno accolto con entusiasmo la notizia del loro cameo.

Il cameo di Zach Roerig e Matthew Davis in The Waterfront

In “The Waterfront”, Zach Roerig e Matthew Davis appaiono nei panni di due pescatori coinvolti in traffici illeciti. Anche se la loro presenza è limitata a pochi minuti, la scena è stata progettata per avere un forte impatto sul pubblico. Kevin Williamson ha rivelato che inizialmente la sequenza doveva essere molto più lunga e drammatica, simile a un omicidio d’apertura in stile “So cosa hai fatto”. Tuttavia, a causa di restrizioni di budget e di tono, la scena è stata ridotta. Williamson ha condiviso che gli è stato detto che la serie non era un film horror, il che ha portato a una revisione della sequenza originale.

La breve apparizione di Roerig e Davis ha comunque lasciato il segno, contribuendo a creare un collegamento tra le due serie. I fan di “The Vampire Diaries” hanno apprezzato la possibilità di rivedere i loro personaggi preferiti, anche se in un contesto diverso. La scena di apertura di “The Waterfront” ha così assunto un significato speciale, fungendo da ponte tra il passato e il presente della carriera di Williamson.

Il dietro le quinte della scena tagliata

La decisione di coinvolgere Zach Roerig e Matthew Davis è stata presa mentre Williamson collaborava con Marcos Siega, il regista di lunga data di “The Vampire Diaries”. La produzione di “The Waterfront” si stava svolgendo a Wilmington, nella Carolina del Nord, mentre i due attori si trovavano ad Atlanta. Grazie a una telefonata, la reunion è stata organizzata rapidamente, dimostrando l’ottimo rapporto tra Williamson e i suoi ex collaboratori.

Williamson ha espresso il desiderio di non far morire i personaggi troppo presto, sottolineando che la scena originale era molto più elaborata. Tuttavia, le limitazioni di budget e le scelte creative hanno costretto il team a rivedere i piani. Nonostante ciò, l’incontro tra i due attori ha portato una ventata di nostalgia e ha reso la serie ancora più interessante per i fan di lunga data.

La trama di The Waterfront: una nuova saga familiare

“The Waterfront” è ambientata nella fittizia cittadina di Havenport e segue le vicende della famiglia Buckley, un tempo leader nel settore della pesca, ora in difficoltà. La salute del patriarca Harlan, interpretato da Holt McCallany, è compromessa da due infarti, costringendolo a ritirarsi temporaneamente. La gestione dell’azienda passa così a sua moglie Belle, interpretata da Maria Bello, e al figlio Cane, interpretato da Jake Weary, che sono determinati a salvare l’attività familiare.

Nel frattempo, la figlia Bree, interpretata da Melissa Benoist, affronta la sua battaglia contro la dipendenza e la lotta per la custodia del figlio. La sua vita si complica ulteriormente quando entra in una relazione potenzialmente distruttiva. La serie introduce nuovi personaggi, ognuno con il proprio passato e segreti, che si intrecciano con la storia della famiglia Buckley. “The Waterfront” si preannuncia come una saga avvincente, ricca di colpi di scena e dinamiche familiari complesse, che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

