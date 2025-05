Ritorno sui protagonisti de “La famiglia Addams”: carriere e vite a oltre trent’anni dal film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “La famiglia Addams”, uscito nel 1991, ha segnato un’epoca nel panorama cinematografico, diventando un cult per diverse generazioni. Oltre alla sua trama unica e al suo umorismo macabro, il successo del film è stato amplificato dalle straordinarie performance del cast. A più di trent’anni dalla sua uscita, è interessante esplorare come le vite e le carriere degli attori principali siano evolute nel tempo.

Anjelica Huston: l’evoluzione di Morticia Addams

Anjelica Huston, figlia del celebre regista John Huston, ha dato vita a Morticia Addams in modo indimenticabile. La sua interpretazione è stata così convincente da farle guadagnare un posto nel cuore del pubblico. Huston aveva già vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista per il film “L’onore dei Prizzi” e ha ricevuto altre due nomination agli Academy Awards per “Nemici, una storia d’amore” e “Rischiose abitudini”. La sua carriera è proseguita con collaborazioni di prestigio, in particolare con il regista Wes Anderson, con il quale ha lavorato in film iconici come “I Tenenbaum”, “Le avventure acquatiche di Steve Zissou” e “Il treno per il Darjeeling”. Nel 2021, la Huston ha fatto il suo ritorno sul grande schermo con “The French Dispatch”, continuando a dimostrare il suo talento e la sua versatilità. Oggi, all’età di 70 anni, Anjelica Huston rimane una figura di spicco nel mondo del cinema.

Christina Ricci: da Mercoledì Addams a nuove avventure

Christina Ricci ha interpretato la giovane Mercoledì Addams nei film del 1991 e 1993, guadagnandosi un Fangoria Chainsaw Award nel 1991. La sua carriera è decollata con ruoli in film come “Casper” e “Amiche per sempre”, facendola diventare un’icona per il pubblico adolescente. Nel 2022, ha fatto il suo ritorno nell’universo Addams, interpretando Marilyn Thornhill nella serie Netflix “Mercoledì”, un progetto che ha suscitato grande interesse. Ricci ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera, inclusi un National Board of Review e un Satellite Award, oltre a due nomination ai Golden Globe e due ai Premi Emmy. La sua capacità di reinventarsi e di affrontare nuove sfide nel mondo della recitazione la rende una figura affascinante da seguire.

Christopher Lloyd: il legame tra Zio Fester e Doc Brown

Christopher Lloyd è noto per il suo iconico ruolo di Doc Brown nella trilogia “Ritorno al futuro”, ma ha anche interpretato Zio Fester nei film de “La famiglia Addams”. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli memorabili in film come “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Nel 2021, ha continuato a lavorare nel settore, apparendo in “Io sono nessuno” e “The Tender Bar”, oltre a partecipare alla miniserie “Expedition: Back to the Future”. Oggi, all’età di 83 anni, Lloyd continua a essere una presenza attiva nel mondo del cinema e della televisione, dimostrando che il suo talento non conosce età.

Jimmy Workman: il passaggio dietro le quinte

Jimmy Workman ha interpretato Pugsley Addams nei film del 1991 e 1993, ma dopo queste esperienze ha scelto di allontanarsi dalla recitazione. Sebbene abbia avuto ruoli minori in altre pellicole, ha successivamente intrapreso una carriera dietro le quinte nel settore cinematografico e televisivo. La sua decisione di lasciare la recitazione per concentrarsi su aspetti più tecnici dell’industria cinematografica è un esempio di come le carriere possano evolversi in modi inaspettati.

Carel Struycken: il gigante del cinema

Carel Struycken, con la sua altezza imponente di oltre 2 metri e 10 cm, ha interpretato il maggiordomo Lurch nei film de “La famiglia Addams”. La sua presenza scenica lo ha reso un attore riconoscibile, e ha anche recitato nel ruolo del Gigante nella serie “Twin Peaks”. Nel 2019, Struycken è tornato sul grande schermo con “Doctor Sleep”, diretto da Mike Flanagan. Oggi, a 73 anni, continua a lavorare nel settore, dimostrando che la sua carriera è lontana dall’essere conclusa.

Raúl Juliá: una carriera interrotta troppo presto

Raúl Juliá è stato un attore di grande talento, noto per le sue interpretazioni a Broadway e per i suoi ruoli memorabili al cinema, tra cui quello di Gomez Addams nei film “La famiglia Addams” e “La famiglia Addams 2”. La sua carriera è stata segnata da performance in opere di Shakespeare e musical, ma anche da ruoli drammatici in film come “Il bacio della donna ragno” e “Presunto innocente”. La sua ultima apparizione è stata nel film “Street Fighter” nel 1994, poco prima della sua prematura scomparsa a causa di complicazioni legate a un ictus. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.

Lisa Loring: la prima Mercoledì Addams

Lisa Loring, che ha interpretato Mercoledì Addams nella serie televisiva degli anni ’60, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop. La sua interpretazione ha stabilito il modello per le rappresentazioni successive del personaggio. Purtroppo, Loring è scomparsa il 28 gennaio 2023 all’età di 64 anni, a causa di un ictus. La sua figura rimane un simbolo di una generazione e un riferimento per le nuove interpretazioni del personaggio che ha reso celebre.

