Ritorno nell’oscurità: il prequel di Punto di non ritorno si trasforma in una serie a fumetti

L’universo di Punto di non ritorno, il celebre film horror del 1997 diretto da Paul W.S. Anderson, sta per espandersi con una nuova narrazione. A quasi trent’anni dalla sua prima uscita, il cult di Paramount non avrà una continuazione cinematografica, ma si presenterà sotto forma di una miniserie a fumetti. Questo progetto, intitolato Event Horizon: Dark Descent, promette di approfondire ulteriormente il destino dell’equipaggio dell’astronave Event Horizon, offrendo ai fan una nuova prospettiva su una storia già iconica.

La miniserie a fumetti: Event Horizon: Dark Descent

IDW Publishing è l’editore che porterà alla luce questa nuova avventura, suddivisa in cinque numeri. La pubblicazione del primo numero è prevista per agosto 2025. La scelta di un fumetto come medium per il prequel è stata motivata dalla volontà di esplorare in modo più dettagliato le dinamiche e le esperienze vissute dall’equipaggio, prima degli eventi drammatici che hanno caratterizzato il film originale. La serie avrà un rating ‘vietato ai minori’, il che suggerisce che i lettori possono aspettarsi contenuti intensi e inquietanti, in linea con l’atmosfera del film.

Il team creativo coinvolto nel progetto è di altissimo livello. Christian Ward, noto per il suo lavoro su Batman: City of Madness, è stato scelto come scrittore, mentre Tristan Jones si occuperà dei disegni e Pip Martin della colorazione. Questo trio di talenti mira a catturare l’essenza spaventosa e inquietante che ha reso Punto di non ritorno un titolo di culto, cercando di attrarre sia i fan di lunga data che nuovi lettori.

Il film originale e la sua rivalutazione

Punto di non ritorno, uscito nel 1997, ha avuto un’accoglienza iniziale contrastante, con recensioni miste e un clamoroso flop al botteghino, incassando solo 26,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 60 milioni. Tuttavia, nel corso degli anni, il film ha subito una rivalutazione critica, diventando uno dei migliori horror degli anni ’90. La sua trama, che si svolge nel 2047, segue un capitano coraggioso in cerca di una nave spaziale scomparsa, rivelando una verità sconvolgente che ha affascinato il pubblico.

Il cast del film include attori di grande talento come Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan e Joely Richardson. Nonostante il suo insuccesso iniziale, il film ha guadagnato un seguito di culto, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del genere horror e della fantascienza.

Nuove produzioni e prospettive future

Oltre alla miniserie a fumetti, si parla di un nuovo film ispirato a Punto di non ritorno, paragonato a titoli iconici come Alien. Questo progetto potrebbe portare a una nuova generazione di fan e a un ulteriore approfondimento dell’universo narrativo creato da Paul W.S. Anderson. La possibilità di un film con protagonista Aaron Paul ha suscitato grande interesse, promettendo di riportare in auge una storia che ha segnato un’epoca.

Nel 2008, il film originale ha visto la sua distribuzione in formato Blu-Ray, contribuendo a mantenere viva la memoria di un’opera che, nonostante le sue difficoltà iniziali, ha trovato la sua strada nel cuore degli spettatori. Con l’arrivo della miniserie a fumetti e le nuove produzioni in cantiere, l’eredità di Punto di non ritorno continua a crescere, dimostrando che le storie più inquietanti possono resistere alla prova del tempo.

