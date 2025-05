Ritorno in grande stile per Fabio Fazio: ospiti d’eccezione a Che tempo che fa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Fabio Fazio riprende le redini del suo programma Che tempo che fa dopo una pausa di due settimane, promettendo un episodio ricco di sorprese e ospiti illustri. La serata si preannuncia vivace, con la musica degli Skunk Anansie, il nuovo singolo di Elodie e un racconto inedito di Francesco Totti. Non mancherà l’ironia di Luciana Littizzetto, che arricchirà ulteriormente il programma.

Il ritorno degli Skunk Anansie

Gli Skunk Anansie, storica band rock degli anni ’90, tornano sul palco con un nuovo singolo intitolato “Lost and found“, che anticipa l’uscita del loro settimo album, “The Painful Truth“. La band, guidata dalla carismatica Skin, ha presentato il brano nello studio di Che tempo che fa, rivelando che la canzone è stata scritta in un periodo difficile, coincidente con l’epidemia di Covid-19. Durante l’intervista, Fabio Fazio ha scherzato con Skin, ricordando la loro lunga amicizia di quasi tre decenni. La cantante ha condiviso che, oltre alla carriera musicale, è diventata madre di Lev Lylah e vive negli Stati Uniti, aggiungendo un tocco di umorismo alla conversazione.

Roberto Saviano e il suo nuovo romanzo

Roberto Saviano ha presentato il suo nuovo romanzo “L’amore mio non muore“, in uscita il 6 maggio. La storia narra l’amore tra Rossella Casina, una studentessa, e Francesco Frisina, proveniente da una famiglia legata alla ‘ndrangheta. Saviano ha spiegato di aver lavorato a questo progetto per cinque anni, raccogliendo informazioni da atti giudiziari e da testimoni. La narrazione esplora il mistero dell’amore attraverso gli occhi di Rossella, una figura che incarna la determinazione e la purezza, ma che si trova coinvolta in una situazione tragica. Durante l’intervista, Saviano ha anche rivelato momenti di vulnerabilità, esprimendo il suo dolore per le conseguenze delle sue scelte e la solitudine che spesso accompagna chi si espone pubblicamente. Le sue parole hanno offerto uno sguardo profondo e sincero sulla sua vita e il suo lavoro.

Ornella Vanoni e la leggerezza della vita

Ornella Vanoni ha condiviso con Fabio Fazio alcuni momenti significativi della sua vita, attingendo dal suo libro “Vincente o perdente“, scritto insieme a Pacifico. La cantautrice ha descritto la sua esistenza come un mix di esperienze difficili e gioiose, sottolineando l’importanza di conservare i ricordi positivi. Ha parlato del suo rapporto con Giorgio Strehler, che è stato sia un mentore che un grande amore, rivelando un aneddoto toccante che riflette la sua visione della vita. La Vanoni ha anche espresso il suo rimpianto per il tempo non trascorso con suo figlio a causa della carriera, evidenziando come il successo possa avere un costo personale. Nonostante la malinconia, ha concluso con una nota di umorismo, esprimendo la sua incertezza sul futuro e la sua speranza di continuare a far parte del panorama musicale.

Francesco Totti e la vita dopo il calcio

Francesco Totti ha intrattenuto il pubblico con la sua spontaneità e il suo umorismo durante l’intervista con Fabio Fazio. L’ex calciatore ha parlato della sua vita dopo il ritiro dai campi, rivelando come trascorra il suo tempo libero viaggiando e aiutando in casa. Ha condiviso aneddoti divertenti sulla sua infanzia e sulla sua carriera, inclusi i momenti salienti come la vittoria dello scudetto con la Roma nel 2001 e il trionfo ai Mondiali del 2006. Totti ha mostrato la sua sincerità parlando delle sue passioni attuali, come il padel, e ha rivelato che i suoi figli hanno approcci diversi allo sport.

Elodie, un’artista poliedrica

Elodie ha catturato l’attenzione con una performance energica del suo nuovo singolo “Mi ami, mi odi“. La cantante ha descritto il suo brano come “erotico, audace e magnetico”, mostrando il suo lato da popstar. Durante l’intervista, ha parlato del suo recente compleanno e della sua crescita personale, rivelando anche lati più vulnerabili del suo carattere. Elodie ha condiviso che sta per debuttare al cinema con il film “Fuori” di Mario Martone, dove reciterà accanto a Valeria Golino e Matilda De Angelis. Ha descritto questa esperienza come una delle più belle della sua vita, sottolineando l’importanza del supporto tra donne nel racconto.

L’episodio di Che tempo che fa ha offerto un mix di musica, letteratura e storie personali, confermando ancora una volta il valore del programma nella scena culturale italiana.

