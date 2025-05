Ritorno al successo per i cinema italiani: Lilo & Stitch e Mission: Impossible dominano il box office

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’industria cinematografica italiana sta vivendo un momento di rinascita grazie all’uscita di due titoli di grande richiamo: Lilo & Stitch e Mission: Impossible – The Final Reckoning. Questi film hanno dato una spinta significativa al box office nazionale, portando un rinnovato ottimismo tra gli esercenti. Lilo & Stitch, in particolare, ha superato le aspettative, registrando incassi record e attirando un vasto pubblico.

Lilo & Stitch: un debutto da record

Il reboot live action di Disney, Lilo & Stitch, ha debuttato con un incasso straordinario di 8,4 milioni di euro, di cui 7,1 milioni raccolti nel solo weekend. Il film è stato proiettato in 575 sale e ha totalizzato 924.726 spettatori, secondo i dati forniti da Cinetel. Questa pellicola, che narra l’amicizia tra una bambina hawaiana e un alieno in fuga, ha conquistato il cuore del pubblico, battendo la concorrenza e dimostrando di avere un forte richiamo anche a livello globale. La storia, ricca di emozioni e avventure, ha saputo attrarre famiglie e giovani, contribuendo a rivitalizzare le sale cinematografiche italiane.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: un secondo posto onorevole

Nonostante il successo di Lilo & Stitch, Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ultimo capitolo della celebre saga con Tom Cruise nel ruolo dell’Agente Ethan Hunt, ha ottenuto un buon secondo posto. Il film ha incassato 1,7 milioni di euro in 450 sale, attirando 194.905 spettatori. Sebbene le spettacolari acrobazie e l’azione frenetica del film non siano bastate a superare il successo del film Disney, la pellicola ha comunque raggiunto un totale globale di 204 milioni di dollari, confermandosi un titolo di successo per il franchise.

Fuori: il nuovo film di Mario Martone

Il festival di Cannes ha portato fortuna al nuovo film di Mario Martone, Fuori, che ha debuttato al terzo posto con un incasso di 711.500 euro in 347 sale e 94.962 spettatori. La pellicola racconta l’esperienza in carcere di Goliarda Sapienza, presentando un cast di talento composto da Valeria Golino, Matilda de Angelis e la cantante e attrice Elodie. Quest’ultima ha descritto il lavoro sul set come un’esperienza sconvolgente, sottolineando l’importanza delle tematiche affrontate nel film. La narrazione, che si concentra su ritratti di donne forti e resilienti, ha suscitato grande interesse tra il pubblico.

Altri titoli in classifica: Final Destination Bloodlines e Thunderbolts

Dopo un debutto promettente, Final Destination Bloodlines ha visto una flessione, scendendo al quarto posto con ulteriori incassi di 270.000 euro, portando il totale a un milione di euro. Questo sesto capitolo del fortunato franchise horror continua a mantenere un buon seguito, nonostante la diminuzione degli incassi. Anche Thunderbolts ha registrato un calo significativo, fermandosi a 110.000 euro. La pellicola Marvel, che vanta un cast di stelle come Florence Pugh, Sebastian Stan e Julia Louis-Dreyfus, ha comunque raggiunto un totale di 4,7 milioni di euro. Tuttavia, la diminuzione generale degli incassi preoccupa gli esercenti, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva, che potrebbe portare a un ulteriore calo degli spettatori in assenza di titoli di grande richiamo.

