Ritorno al futuro: curiosità e retroscena del film che ha segnato un’epoca

Il 3 luglio 1985, il pubblico statunitense ha assistito all’uscita di “Ritorno al futuro“, un film che ha rivoluzionato il panorama cinematografico degli anni ’80. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, questa pellicola ha saputo catturare l’immaginazione di generazioni, grazie a una trama avvincente e a personaggi indimenticabili. Ma dietro il successo di questo cult ci sono numerosi retroscena e curiosità che meritano di essere raccontati.

Dalla sceneggiatura al titolo: le sfide iniziali

L’idea alla base di “Ritorno al futuro” è frutto di un’intuizione di Bob Gale, sceneggiatore del film. Durante una visita ai genitori, Gale si imbatté nell’annuario scolastico del padre e si chiese se avrebbero potuto diventare amici se avessero frequentato la stessa scuola. Questo spunto ha dato vita a una sceneggiatura che, inizialmente, ha incontrato non poche difficoltà. Diverse case di produzione hanno rifiutato il progetto, tra cui la Disney, che lo considerava troppo audace, soprattutto per la sottotrama in cui il protagonista, Marty McFly, si trova a essere corteggiato dalla propria madre.

Anche il titolo originale, “Back to the Future“, ha suscitato discussioni. Sid Sheinberg, dirigente della Universal, propose di cambiarlo in “Spaceman from Pluto“. Steven Spielberg, divertito dalla proposta, pensò che fosse uno scherzo e il titolo originale è rimasto. Questa scelta si è rivelata vincente, contribuendo a creare un marchio che è diventato iconico nel corso degli anni.

Scelte di casting e cambiamenti in corsa

La selezione del cast ha rappresentato un altro capitolo interessante nella realizzazione del film. Michael J. Fox era la prima scelta per il ruolo di Marty McFly, ma a causa di impegni con la serie televisiva “Casa Keaton“, il ruolo fu inizialmente affidato a Eric Stoltz. Dopo sei settimane di riprese, i produttori si resero conto che Stoltz non si adattava al tono comico del film e decisero di sostituirlo con Fox, che ha portato una freschezza e un’energia ineguagliabili al personaggio.

Anche il casting per il ruolo di Doc Brown ha visto diverse considerazioni. Attori come Jeff Goldblum e John Lithgow furono presi in considerazione, ma alla fine il personaggio fu interpretato da Christopher Lloyd, la cui performance ha reso il dottore uno dei personaggi più amati della storia del cinema. Un’altra curiosità riguarda la prima versione della sceneggiatura, in cui Doc Brown aveva uno scimpanzé come animale da compagnia. Questa idea fu poi scartata in favore del cane Einstein, che ha aggiunto un tocco di umorismo e affetto al personaggio.

Modifiche alla trama e dettagli nascosti

La trama di “Ritorno al futuro” ha subito alcune modifiche significative nel corso della sua evoluzione. Inizialmente, la macchina del tempo doveva essere un frigorifero alimentato da un test nucleare. Tuttavia, questa idea fu abbandonata per evitare che i bambini tentassero di imitare la scena. La scelta finale di utilizzare una DeLorean non solo ha reso la macchina del tempo un simbolo del film, ma ha anche contribuito a dare un tocco di stile e originalità alla storia.

Un altro dettaglio interessante riguarda il centro commerciale che appare all’inizio del film. Inizialmente, il luogo si chiama “Twin Pines Mall“. Tuttavia, dopo che Marty abbatte uno dei pini nella proprietà del signor Peabody durante il suo viaggio nel 1955, il nome cambia in “Lone Pine Mall” nel futuro. Questo piccolo ma significativo cambiamento è solo uno dei tanti dettagli che arricchiscono la narrazione e dimostrano l’attenzione ai particolari da parte dei creatori del film.

“Ritorno al futuro” non è solo un film di intrattenimento, ma un’opera che ha saputo mescolare con maestria elementi di fantascienza, commedia e avventura, lasciando un’impronta indelebile nella cultura popolare.

