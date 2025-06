Ritorno al cinema: Dragon Trainer si rifà il look con un remake live-action

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La saga di Dragon Trainer torna sul grande schermo con un remake live-action del primo capitolo, diretto da Dean DeBlois, già regista dei tre film d’animazione originali. Questo nuovo adattamento è stato presentato in anteprima l’8 giugno e sarà distribuito ufficialmente nelle sale a partire dal 13 giugno. I fan della storia di Hiccup e Sdentato possono già scoprire come si conclude questa nuova versione, che mantiene intatti gli elementi chiave dell’originale.

La trama del remake: un viaggio tra draghi e vichinghi

Il remake di Dragon Trainer segue le avventure di Hiccup, un giovane vichingo che si trova coinvolto in un conflitto tra il suo popolo e i draghi. La storia prende una piega interessante quando Sdentato, il drago che Hiccup ha salvato, lo porta insieme ad Astrid nell’isola dei draghi. Qui, i due scoprono che i draghi vivono in una società simile a un alveare, costretti a rubare cibo per nutrire una gigantesca drago regina.

La situazione si complica ulteriormente quando Stoick, il padre di Hiccup, decide di sterminare i draghi, utilizzando Sdentato per raggiungere l’isola. Nonostante la consapevolezza di sacrificare il suo rapporto con Hiccup, Stoick è determinato a portare a termine la sua missione. Hiccup, al contrario, è convinto che i draghi possano coesistere pacificamente con i vichinghi e cerca di convincere il padre a cambiare idea.

La battaglia finale: coraggio e sacrificio

La battaglia tra i vichinghi e i draghi si svolge in un clima di grande tensione, poiché la regina dei draghi si rivela un avversario formidabile. Hiccup, Astrid e i loro amici, però, non si lasciano intimidire e dimostrano il valore della loro causa. A cavallo dei draghi, i giovani guerrieri si lanciano in un’epica lotta per salvare i loro genitori, che si trovano in grave pericolo.

Grazie all’abilità di Hiccup e alla lealtà di Sdentato, riescono a prevalere, ma non senza conseguenze. Durante il combattimento, Hiccup e Sdentato si trovano in una situazione critica e precipitano tra le fiamme. Stoick, nel momento di maggiore angoscia, si rende conto dell’importanza della relazione con suo figlio e del valore della pace tra le due specie.

Un finale toccante: la nuova alleanza tra vichinghi e draghi

Dopo la battaglia, Hiccup si risveglia nella sua stanza e scopre di aver perso una gamba, ora sostituita da un uncino. Tuttavia, la sua gioia è immensa quando si accorge che Sdentato è tornato a casa con lui. Uscendo all’esterno, Hiccup scopre che il suo sogno si è avverato: Stoick ha stretto un’alleanza con i draghi, e ora i due popoli collaborano per ricostruire il villaggio.

Il film si conclude con un momento romantico tra Hiccup e Astrid, seguito dal volo trionfale di Hiccup e Sdentato. La colonna sonora accompagna i titoli di coda, lasciando il pubblico con un senso di speranza e rinnovamento.

Per chi desidera approfondire, il trailer ufficiale di Dragon Trainer è disponibile online, offrendo un’ulteriore anteprima di questa nuova avventura cinematografica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!