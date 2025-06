Ritorni inaspettati nel Marvel Cinematic Universe: i personaggi dimenticati tornano in Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe ha visto l’emergere di numerosi personaggi nel corso degli anni, ma con la scomparsa di alcuni eroi e antagonisti principali, molti attori secondari sono stati dimenticati. Recentemente, un utente di X ha condiviso una lista di questi personaggi “dimenticati”, suscitando l’interesse di molti fan. La nota insider MTTSH ha confermato che almeno uno di questi volti familiari farà il suo ritorno in Avengers: Doomsday, un film che promette di riunire diversi personaggi iconici, tra cui Robert Downey Jr..

I personaggi dimenticati e il loro ritorno

Tra i personaggi che potrebbero tornare nel MCU, spicca Katy, interpretata da Awkwafina, che ha debuttato in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. La connessione tra Katy e Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, è stata fondamentale nel film, e il loro legame potrebbe essere ripreso in Doomsday. La presenza di Katy non sorprende, considerando il punto in cui i due personaggi si erano lasciati alla fine della pellicola. La possibilità di rivedere Katy offre ai fan una nuova opportunità di esplorare la sua evoluzione e il suo ruolo all’interno del vasto universo Marvel.

Ritorno di Love da Thor: Love and Thunder

Un altro personaggio che tornerà in Avengers: Doomsday è Love, la figlia resuscitata di Gorr il Macellatore di Dei, interpretata da India Rose Hemsworth. Alla fine di Thor: Love and Thunder, Love assume un ruolo significativo, e la sua reintroduzione potrebbe essere cruciale per la trama del nuovo film. Secondo Alex Perez, Love potrebbe avvisare Thor riguardo a una battaglia imminente, grazie al suo legame con l’essere cosmico Eternità. Questa connessione potrebbe rivelarsi fondamentale per il Dio del Tuono, che si troverà ad affrontare nuove sfide.

Le aspettative per Avengers: Doomsday

Con un cast così variegato e numerose storyline in ballo, è probabile che Katy e Love non avranno ruoli di primo piano in Avengers: Doomsday. Tuttavia, la loro presenza potrebbe arricchire la narrazione e offrire spunti interessanti per i fan. La pellicola, attesa per il 18 dicembre 2026, segna un’importante fase per i Marvel Studios, che stanno preparando il terreno per un crossover epico.

Nuove date di uscita e ritorno dei fratelli Russo

Recentemente, i Marvel Studios hanno annunciato il posticipo delle date di uscita di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il primo film arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre il secondo è previsto per il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, noti per il loro lavoro su titoli di successo come Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame. La loro esperienza e visione creativa sono attese con grande interesse, soprattutto dopo il successo di Endgame, che ha incassato oltre 2 miliardi di dollari a livello globale.

Con il ritorno di personaggi dimenticati e l’arrivo di nuove storie, Avengers: Doomsday si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

