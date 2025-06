Ritorna tu si que vales: confermati i conduttori e novità in giuria per la nuova edizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il talent show “Tu si que vales” si prepara a tornare in onda con una nuova edizione, confermando la sua presenza nel palinsesto di Mediaset per il prossimo autunno. Il programma, che ha riscosso un notevole successo negli anni passati, si sfiderà nuovamente con “Ballando con le stelle”, il celebre show di danza condotto da Milly Carlucci. Le ultime notizie, diffuse da Giuseppe Candela nel periodico “Chi”, rivelano dettagli interessanti riguardo ai conduttori e alla giuria.

La conferma dei conduttori

Maria De Filippi, storica conduttrice del programma, ha deciso di mantenere la stessa squadra di conduttori per la nuova stagione. Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile saranno nuovamente al timone dello show, garantendo continuità e familiarità al pubblico. Questa scelta riflette il detto popolare “squadra vincente non si cambia”, sottolineando la fiducia di De Filippi nei confronti dei suoi collaboratori. La presenza di volti già noti al pubblico potrebbe rappresentare un vantaggio strategico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Novità in giuria: l’arrivo di Paolo Bonolis

Un cambiamento significativo riguarda la giuria del programma. Gerry Scotti, uno dei volti storici del talent show, non sarà presente nella nuova edizione a causa di altri impegni professionali. Al suo posto, entrerà in scena Paolo Bonolis, un nome di grande rilievo nel panorama televisivo italiano. La sua presenza promette di portare una ventata di freschezza e divertimento, dato il suo stile unico e la sua esperienza nel settore. Accanto a Bonolis, Maria De Filippi ha confermato la presenza di Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, due figure che hanno già dimostrato di saper intrattenere il pubblico con le loro personalità vivaci. Inoltre, la giuria popolare vedrà ancora una volta la partecipazione dell’attrice Sabrina Ferilli, nota per il suo carisma e la sua simpatia.

Le registrazioni e il debutto della nuova edizione

Con la squadra di conduttori e la giuria ormai definita, l’attenzione si sposta sulle tempistiche delle registrazioni. Secondo le informazioni raccolte da Giuseppe Candela, le riprese di “Tu si que vales” dovrebbero iniziare a metà giugno, a distanza di circa dieci giorni dalla pubblicazione delle notizie. Questo permetterà al programma di essere pronto per il debutto in autunno, previsto per settembre. La sfida con “Ballando con le stelle” si preannuncia intensa, considerando che l’anno scorso i due show si sono contesi il pubblico con risultati molto vicini. Sarà interessante osservare come si svilupperà questa competizione e quale dei due programmi riuscirà a conquistare il favore degli spettatori.

Con l’attesa che cresce, i fan di “Tu si que vales” possono prepararsi a vivere un’altra stagione ricca di talenti, emozioni e sorprese.

