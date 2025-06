Ritorna This Is Me: anticipazioni sulla nuova stagione di Silvia Toffanin

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova stagione televisiva si preannuncia ricca di sorprese, con il ritorno di “This Is Me“, il programma condotto da Silvia Toffanin. Dopo il successo della prima edizione, il format tornerà in prima serata su Canale 5, come riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, nella rubrica curata da Alberto Dandolo. Questo programma ha saputo conquistare il pubblico, e le aspettative per la seconda edizione sono già molto alte.

La prima ospite: un tributo a Lorella Cuccarini

Una delle novità più attese riguarda la prima ospite di “This Is Me“. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo, Silvia Toffanin dedicherà un’intera puntata a Lorella Cuccarini, che festeggia 40 anni di carriera nel mondo della televisione. Questo tributo non solo celebra la lunga carriera della Cuccarini, ma offre anche l’opportunità di ripercorrere i momenti salienti della sua vita professionale. La puntata promette di essere un viaggio emozionante, con aneddoti e ricordi che metteranno in luce il talento e la versatilità della showgirl.

Non è escluso che Lorella Cuccarini possa esibirsi in studio, proprio come è avvenuto nella prima edizione con altri ospiti di spicco. La presenza della Cuccarini, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo carisma e la sua professionalità, rappresenta un modo per rendere omaggio a una figura iconica della televisione italiana.

Altri ospiti in arrivo: un cast stellare

Oltre a Lorella Cuccarini, la nuova edizione di “This Is Me” vedrà la partecipazione di altri volti noti del panorama televisivo e musicale italiano. Alberto Dandolo ha anticipato che il programma ospiterà anche Al Bano, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Questi artisti, noti per la loro carriera e il loro impatto sulla cultura popolare, porteranno in studio storie e performance che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico.

Il format, che nella scorsa stagione ha dato spazio a talenti emersi dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi“, si arricchisce ora di icone consolidate, offrendo una combinazione di nostalgia e attualità. La presenza di questi artisti non solo arricchisce il programma, ma rappresenta anche un’opportunità per il pubblico di rivedere in azione alcuni dei nomi più amati della musica e della televisione italiana.

Aspettative per la nuova stagione

Con il successo della prima edizione ancora fresco nella memoria, le aspettative per “This Is Me” sono elevate. La Toffanin, nota per la sua capacità di creare un’atmosfera intima e coinvolgente, dovrà dimostrare di saper bissare i risultati ottenuti. La presentazione dei Palinsesti Mediaset per il 2025-26 offrirà ulteriori dettagli sulla programmazione e sulle sorprese che attendono gli spettatori.

Il ritorno di “This Is Me” rappresenta un’importante opportunità per la rete e per la conduttrice, che ha saputo costruire un legame forte con il pubblico. La nuova edizione si preannuncia come un mix di emozioni, musica e celebrazioni, rendendo il programma un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!