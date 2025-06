Ritorna in TV il film cult ‘Sapore di mare’: un viaggio nostalgico negli anni ’60

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle 21:28, il canale Rete 4 trasmetterà nuovamente ‘Sapore di mare‘, il celebre film del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Questo lungometraggio ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano, raccontando le avventure di un gruppo di giovani durante l’estate del 1964 a Forte dei Marmi. Le storie di amicizie, amori e scoperte si intrecciano con le melodie iconiche degli anni Sessanta, rendendo il film un vero e proprio simbolo di un’epoca.

Un tuffo nell’estate del 1964

‘Sapore di mare’ ci trasporta nella calda estate del 1964, in una Forte dei Marmi affollata di turisti e giovani in cerca di divertimento. La trama si concentra sulle esperienze di diversi ragazzi, tra cui i fratelli milanesi Luca e Felcino Carraro, interpretati da Jerry Calà e Christian De Sica. Ogni anno, i due tornano nella località toscana per trascorrere le vacanze estive. Felcino è attratto da Susan, una ragazza già fidanzata, mentre Paolo, un giovane napoletano, si innamora di lei, creando una situazione di tensione e rivalità. Nel frattempo, Marina, la sorella di Paolo, vive il suo primo amore con Luca, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle relazioni tra i personaggi.

Gianni, un giovane genovese, si trova a dover scegliere tra la sua fidanzata Selvaggia e l’attrazione per Adriana, un’amica dei suoi genitori interpretata da Virna Lisi. Le storie si sviluppano sullo sfondo di giochi in spiaggia, falò notturni e le indimenticabili canzoni dell’epoca, come ‘Abbronzatissima‘ e ‘Stessa spiaggia stesso mare‘. L’atmosfera di spensieratezza e gioia giovanile è palpabile, rendendo il film un ritratto autentico di un’epoca passata.

Un successo senza tempo

Il film, uscito nelle sale italiane il 17 febbraio 1983, ha ottenuto un successo straordinario, incassando circa 10 miliardi di lire dell’epoca. La critica ha apprezzato la capacità di Vanzina di catturare l’essenza delle estati italiane degli anni Sessanta, trasformando ‘Sapore di mare‘ in un classico del cinema nostrano. La performance di Virna Lisi nel ruolo di Adriana le è valsa il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista, sottolineando l’importanza del suo personaggio all’interno della narrazione.

Nel 2024, per celebrare il 41º anniversario del film, è stata realizzata una versione restaurata in 4K, riportata nelle sale cinematografiche. Questo restauro ha permesso anche alle nuove generazioni di riscoprire la magia di ‘Sapore di mare‘, dimostrando che il film continua a esercitare un fascino duraturo.

Un’eredità che continua

Il successo di ‘Sapore di mare‘ ha portato alla realizzazione di un sequel, ‘Sapore di mare 2 – Un anno dopo‘, sempre nel 1983. A distanza di 30 anni, i fratelli Vanzina hanno diretto ‘Sapore di te‘, ambientato a Forte dei Marmi nella prima metà degli anni Ottanta. Nel 2025, la storia è stata adattata in un musical teatrale, diretto da Maurizio Colombi, con Paolo Ruffini e Fatima Trotta nei ruoli principali. La prima nazionale del musical si è tenuta il 1º febbraio 2025 al Teatro Verdi di Montecatini.

Questi adattamenti dimostrano come ‘Sapore di mare‘ continui a essere un punto di riferimento nella cultura popolare italiana, evocando la nostalgia di estati spensierate e amori giovanili. La capacità del film di rimanere attuale e di ispirare nuove forme artistiche testimonia il suo impatto duraturo sulla società e sulla cultura italiana.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!