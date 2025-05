Ritorna il crossover tra Transformers e Nezha: il progetto animato pronto per il debutto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un atteso progetto di animazione che unisce il mondo dei Transformers alla mitologia cinese di Nezha sta finalmente per vedere la luce. Annunciato nel 2019 e poi dato per disperso, il cartone animato “My Nezha and Transformers” ha fatto la sua ricomparsa ufficiale al China International Cartoon & Animation Festival, promettendo un debutto entro la fine del 2025. Questo crossover rappresenta un’interessante fusione tra tradizione e modernità, portando sullo schermo un mix di leggende antiche e avventure futuristiche.

La rinascita di un progetto atteso

Il progetto “My Nezha and Transformers“, inizialmente conosciuto come “Nezha x Transformers“, era stato presentato con grande entusiasmo alla fine degli anni 2010. Tuttavia, dopo l’annuncio, il progetto era scomparso dai radar, lasciando i fan in attesa di notizie. Ora, quasi sei anni dopo, il crossover riemerge in modo inaspettato durante l’edizione 2025 del China International Cartoon & Animation Festival. La conferma del ritorno è arrivata dal sito TFW2005, che ha riportato la presenza di un nuovo poster presso lo stand dello studio di animazione, raffigurante Nezha circondato da Autobot e Decepticon. Questo concept visivo promette di unire le antiche leggende cinesi con l’universo meccanico dei Transformers, creando un’atmosfera unica e affascinante.

Un incontro tra mitologia e fantascienza

Il progetto rappresenta un’interessante combinazione di due mondi apparentemente distanti: da un lato, la figura leggendaria di Nezha, un giovane guerriero della mitologia cinese, e dall’altro, i robot trasformabili di “Transformers: Cyberverse“, una serie animata del 2018. Questo mix ha anche ispirato la creazione di una linea di giocattoli, che include una versione mecha di Nezha, capace di trasformarsi in un’auto sportiva. La fusione di elementi tradizionali e contemporanei non solo arricchisce la narrazione, ma offre anche nuove opportunità di merchandising e coinvolgimento del pubblico.

Aggiornamenti e attese per il debutto

Dopo un lungo periodo di silenzio, un trailer rilasciato nel 2024 ha finalmente svelato il nuovo titolo ufficiale del progetto e ha fissato una data di uscita per il 2025. Durante il festival di Hangzhou, i visitatori possono ammirare materiali promozionali aggiornati, tra cui un imponente allestimento che presenta Sun Wukong, un’altra figura iconica della mitologia cinese, con un bastone gigante incastonato nella pietra. Questo allestimento potrebbe suggerire ulteriori crossover narrativi in futuro, alimentando le aspettative dei fan. Sebbene ci siano ancora incertezze riguardo alla distribuzione internazionale, il ritorno di immagini inedite fa ben sperare per il futuro di questo atteso progetto animato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!