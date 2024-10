Ritorna Celebrity Chef: Alessandro Borghese sfida i vip ai fornelli in una nuova edizione

Ogni martedì a partire dalle 17, gli appassionati di cucina e intrattenimento possono iscriversi alla newsletter Trendsetting per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti moda, tendenze e ovviamente show televisivi. Tra questi, un grande ritorno è atteso per stasera, lunedì 7 ottobre, quando alle 21.15 andrà in onda la nuova edizione di Celebrity Chef su Tv8. Il programma, condotto dal rinomato chef Alessandro Borghese, promette di entusiasmare il pubblico con sfide culinarie tra personalità del mondo dello spettacolo, mantenendo vivo l’interesse di telespettatori e appassionati di cucina.

Un nuovo capitolo per Celebrity Chef

Celebrity Chef riapre, dopo il successo delle edizioni precedenti, il suo ristorante “Ab – Il Lusso della semplicità” a Milano, dove i celebri ospiti si sfideranno nelle ardue prove culinarie. Questo format, prodotto da Banijay Italia, ha conquistato il pubblico grazie alla combinazione di competizione e intrattenimento, mettendo in risalto le abilità culinarie e le personalità dei concorrenti. In questa nuova edizione, il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, con l’appuntamento di debutto stasera per le 21.15, per poi proseguire con la sua consueta trasmissione alle 19.05.

Il format non solo intrattiene il pubblico, ma offre anche un’ottima occasione per scoprire nuove ricette e tecniche di cucina che possono essere facilmente replicate a casa. I partecipanti, composti da attori, giornalisti e volti noti della televisione, sono pronti a sfidarsi, testando le loro abilità gastronomiche sotto la supervisione di Borghese e della sua brigata.

I concorrenti in gara

Nella prima puntata della nuova edizione, i concorrenti che si daranno battaglia in cucina includono nomi noti del panorama televisivo e cinematografico. Tra di loro ci saranno Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, giornalisti come Alan Friedman e Antonio Caprarica, oltre a figure televisive come Licia Colò e la figlia Liala Antonino. Anche il cast di “Mare fuori” sarà rappresentato, con Antonio Orefice e Artem pronti a testare le loro doti culinarie. I concorrenti non sono solo volti noti, ma portano anche le loro personalità e storie, rendendo ogni sfida ancora più avvincente per il pubblico.

La varietà di concorrenti promette di portare diversi stili e approcci in cucina, stimolando la creatività e la competizione. Oltre alla sfida stravagante tra celeb, il pubblico potrà assistere anche a momenti di confronto e interazione tra i partecipanti, che arricchiscono ulteriormente il programma.

Il panel di giurati

Rimanendo costante nel suo formato, Celebrity Chef manterrà una giuria di esperti che valuteranno le prestazioni culinarie dei concorrenti. Nelle prime dieci puntate, accanto ad Alessandro Borghese, ci saranno la celebre attrice Marisa Laurito e lo chef Moreno Cedroni, noto per il suo ristorante due stelle Michelin. Cedroni, con la sua vasta esperienza e il suo carattere unico, porterà un tocco di professionalità e competenza ai giudizi emessi durante il programma.

Le successive dieci puntate vedranno l’introduzione di nuovi giurati, come la giornalista Maddalena Fossati e lo chef Andrea Aprea, anch’esso detentore di due stelle Michelin. Questo cambiamento nel panel di giudici apporterà nuove prospettive e rivalità, arricchendo il format e dando così al pubblico una visione variegata delle realtà culinarie.

I giurati, con le loro esperienze individuali nel mondo della cucina e del giornalismo alimentare, offriranno un mix di valutazioni critiche e incoraggiamenti, rendendo ogni sfida una vera e propria esperienza di apprendimento sia per i concorrenti che per il pubblico a casa.

Così, Celebrity Chef si prepara a coinvolgere il pubblico con nuove ricette, storie di celeb e sfide culinarie avvincenti, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e risultati sorprendenti, da seguire con interesse.