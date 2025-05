Ritorna al cinema “Eraserhead”: il debutto folgorante di David Lynch in versione restaurata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

“Eraserhead – La mente che cancella”, il film d’esordio di David Lynch, torna nelle sale cinematografiche dal 26 al 28 maggio 2025, presentato in una versione restaurata in 4K. Questo lungometraggio, che ha segnato l’inizio della carriera di Lynch, è parte della rassegna “The Big Dreamer“, dedicata al grande maestro del cinema recentemente scomparso. Il film, uscito nel 1977, è un’opera surreale e onirica che ha affascinato il pubblico sin dalla sua prima proiezione.

La rassegna “The Big Dreamer” e il ritorno di Eraserhead

La rassegna “The Big Dreamer” celebra il genio creativo di David Lynch, offrendo l’opportunità di rivedere alcuni dei suoi lavori più iconici. “Eraserhead“, presentato per la prima volta nelle sale italiane nel 1982, è stato restaurato per garantire una visione ottimale della sua straordinaria fotografia in bianco e nero. Il film racconta la storia di Henry Spencer, un uomo che si trova a fronteggiare le sfide della paternità in un contesto inquietante e surreale. La rassegna non solo rende omaggio al regista, ma offre anche ai nuovi spettatori la possibilità di scoprire un’opera che ha influenzato profondamente il cinema contemporaneo.

Lynch ha creato “Eraserhead” ispirandosi alle sue esperienze personali, in particolare alle difficoltà di essere un giovane padre. La sua visione unica ha catturato l’attenzione di Mel Brooks, che ha deciso di affidargli la regia di “The Elephant Man“, segnando così l’inizio di una carriera straordinaria. Grazie a Lucky Red, il film torna sul grande schermo, permettendo agli spettatori di immergersi nuovamente in questo capolavoro.

Jack Nance: l’alter ego di Lynch

Un aspetto fondamentale di “Eraserhead” è la presenza di Jack Nance, l’attore che ha interpretato il protagonista, Henry Spencer. Nance è stato un collaboratore fidato di Lynch e il suo primo alter ego cinematografico. La loro amicizia è iniziata nel 1972, quando Lynch scelse Nance per il suo primo ruolo da protagonista. Nonostante le sfide personali di Nance, tra cui una battaglia contro l’alcolismo, il regista ha continuato a coinvolgerlo in vari progetti, tra cui “Dune” e “Velluto Blu“.

La carriera di Nance è stata segnata da ruoli memorabili, ma è con Lynch che ha trovato la sua massima espressione artistica. La sua morte tragica nel 1996, avvenuta a causa di una rissa, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. Nance ha anche recitato in film come “Hammett” di Wim Wenders e “Barfly” di Barbet Schroeder, ma il suo legame con Lynch rimane indissolubile, rendendolo un simbolo della sua visione artistica.

La trama di Eraserhead: un viaggio nell’inquietudine

“Eraserhead” narra la storia di Henry Spencer, un tipografo che vive in un ambiente post-industriale e squallido. La sua vita cambia drasticamente quando scopre che la sua ragazza, Mary, è incinta. Costretto a sposarla, Henry si trova a dover affrontare la nascita di un “baby” mostruoso, un essere orrendo che la madre abbandona. Questo evento segna l’inizio di una spirale di eventi inquietanti che portano Henry a perdere il controllo della propria sanità mentale.

Il film è un’esplorazione profonda delle paure e delle ansie legate alla paternità e alla responsabilità. La rappresentazione visiva di Lynch, caratterizzata da allucinazioni e incubi, crea un’atmosfera opprimente che riflette il conflitto interiore di Henry. La sua mente fragile si frantuma, portandolo a vivere esperienze surreali che sfidano la logica e la ragione. “Eraserhead” non è solo un film, ma un viaggio nell’oscurità dell’animo umano, un’opera che continua a suscitare interrogativi e riflessioni nel pubblico.

Con il ritorno di “Eraserhead” nelle sale, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere questa esperienza cinematografica unica, apprezzando la maestria di Lynch e l’interpretazione indimenticabile di Jack Nance.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!