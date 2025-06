Ritardi per l’esorcista: Mike Flanagan conferma che il film non arriverà a marzo 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema horror è in fermento per l’annuncio del regista Mike Flanagan riguardo al film L’esorcista, che non sarà pronto per la data prevista di marzo 2026. Questa notizia arriva mentre Flanagan è attualmente impegnato nella produzione della serie Carrie, basata sul celebre romanzo di Stephen King. La rivisitazione del classico horror del 1973, presentata nel 2023 da Universal Pictures e Blumhouse, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, come confermato dallo stesso regista attraverso un post su Tumblr.

Lo stato attuale del progetto l’esorcista

La produzione di L’esorcista è attualmente in una fase embrionale, e Flanagan ha chiarito che il progetto non è ancora entrato nella fase di produzione vera e propria. Il regista ha dedicato tutte le sue energie all’adattamento della serie in otto episodi di Carrie, il che ha inevitabilmente ritardato i lavori sul film. Nonostante il rinvio, Flanagan ha rassicurato i fan che L’esorcista non è stato accantonato, ma richiede semplicemente più tempo per essere realizzato in modo adeguato.

L’esorcista rappresenta un’importante pietra miliare nel genere horror e la sua rivisitazione è attesa con grande curiosità. Flanagan ha sottolineato che il film sarà una storia completamente originale, distinta da L’Esorcista – Il credente del 2023, il quale ha avuto un’accoglienza tiepida, portando alla cancellazione della trilogia prevista da David Gordon Green. Questo nuovo progetto si propone di portare una visione fresca e innovativa nell’universo della possessione demoniaca, un tema che ha affascinato generazioni di cinefili.

Il legame di mike flanagan con l’esorcista

Il regista Mike Flanagan ha sempre espresso quanto la saga de L’esorcista abbia influenzato la sua carriera e la sua visione artistica. Quando è stata annunciata la sua partecipazione al progetto, Flanagan ha descritto l’opportunità come “un grande onore e un’occasione spaventosa”. La sua intenzione è quella di offrire una nuova interpretazione di un classico del genere, mantenendo intatta l’essenza del terrore che ha caratterizzato il film originale del 1973.

La collaborazione tra Flanagan e Blumhouse è ormai consolidata, avendo già lavorato insieme a titoli di successo come Oculus, Hush e Ouija – L’origine del male. Questo nuovo capitolo de L’esorcista rappresenta la quarta collaborazione tra il regista e la casa di produzione, e i fan sono ansiosi di vedere come questa sinergia si tradurrà sul grande schermo. Tuttavia, dovranno attendere con pazienza, poiché il film richiede tempo per essere realizzato secondo gli standard elevati che Flanagan si è imposto.

L’attenzione si sposta su carrie

Mentre i fan attendono notizie più concrete su L’esorcista, l’attenzione si concentra anche sul progetto attualmente in fase di sviluppo: Carrie. Questo adattamento del primo romanzo di Stephen King promette di portare una nuova ondata di tensione e orrore nel panorama dello streaming. Flanagan ha già dimostrato la sua abilità nel trattare temi horror, e i fan si chiedono se riuscirà a mantenere le aspettative con questo nuovo lavoro.

Carrie, che racconta la storia di una giovane ragazza con poteri telecinetici, ha già avuto diverse trasposizioni cinematografiche, ma Flanagan intende offrire una visione rinnovata e coinvolgente. La sua esperienza nel genere horror e la sua capacità di costruire storie avvincenti potrebbero rivelarsi determinanti nel successo di questo progetto. Con la sua attenzione ai dettagli e la sua passione per il genere, Flanagan potrebbe riuscire a dare nuova vita a un classico della letteratura horror.

In attesa di ulteriori sviluppi su L’esorcista e Carrie, gli appassionati di horror possono continuare a esplorare il vasto universo di storie che il genere ha da offrire, mantenendo viva la speranza di un ritorno trionfale di L’esorcista sul grande schermo.

