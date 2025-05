Ritardi e ricordi: la puntata di E’ sempre mezzogiorno segnata da un cambio di palinsesto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di cucina E’ sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, ha subito oggi un ritardo significativo a causa di un evento speciale trasmesso dal Tg1. L’incontro tra il Papa e i giornalisti di tutto il mondo ha infatti costretto la Rai a modificare il proprio palinsesto, con ripercussioni dirette sui programmi mattutini. La conduttrice ha avvisato il pubblico, sottolineando l’importanza di adattarsi a queste situazioni impreviste.

Un inizio ritardato per E’ sempre mezzogiorno

La puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ha avuto un avvio posticipato di circa dieci minuti, un cambiamento che ha colpito non solo i telespettatori, ma anche la stessa Antonella Clerici. Dopo aver dato il benvenuto al pubblico, la conduttrice ha chiesto pazienza, spiegando che questi giorni sono particolarmente frenetici per tutti. La modifica del palinsesto ha portato alla chiusura anticipata di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, creando così un effetto domino che ha coinvolto anche il cooking show di Clerici.

La conduttrice ha chiarito che, a causa di questa situazione, non è stato possibile includere il consueto gioco dei cinque indizi, un momento atteso dai telespettatori. “Non sapevamo né quando saremmo partiti né tantomeno avremmo potuto fare il gioco lungo tutta la diretta”, ha spiegato, evidenziando le difficoltà legate ai cambiamenti in corso. La puntata ha quindi proseguito senza i tradizionali giochi telefonici, ma Clerici ha promesso che questi torneranno nella puntata di domani, a meno di ulteriori imprevisti.

Un omaggio a Gianni Vasino

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha colto l’occasione per rendere omaggio a Gianni Vasino, un giornalista sportivo che ha avuto un ruolo fondamentale all’inizio della sua carriera. La conduttrice ha dedicato un momento alla memoria di Vasino, sottolineando quanto le debba per il suo percorso professionale. “Volevo ricordare una persona che ho nel cuore da tanti anni perché se io faccio questo lavoro lo devo tanto anche a lui”, ha affermato, esprimendo la sua gratitudine.

Clerici ha raccontato di come Vasino le abbia offerto l’opportunità di lavorare in Rai nel 1988, un momento cruciale per la sua carriera. “Mi diede questa opportunità”, ha detto, rivelando che inizialmente avrebbe dovuto essere un’inviata, ma poi ha rifiutato. “Mi disse che non aveva quel posto, ma poi mi richiamò e mi diede l’opportunità che volevo”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di quel primo passo nel mondo della televisione. La conduttrice ha concluso il suo ricordo affermando che sarà sempre grata a Vasino per il supporto ricevuto.

Un palinsesto in continua evoluzione

La puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ha messo in evidenza come il palinsesto televisivo possa subire variazioni improvvise, influenzando i programmi e le aspettative dei telespettatori. Antonella Clerici ha dimostrato professionalità e adattabilità, affrontando il ritardo con serenità e comunicando chiaramente le ragioni ai suoi fan. Questo episodio ricorda l’importanza di una programmazione flessibile e della capacità di affrontare le sfide quotidiane nel mondo della televisione.

Con l’impegno di tornare alla normalità già dalla prossima puntata, la conduttrice ha mantenuto viva l’attenzione del pubblico, promettendo un ritorno ai giochi e alle tradizioni che caratterizzano il suo programma. La sua dedizione e il suo affetto per il pubblico rimangono un elemento chiave del successo di E’ sempre mezzogiorno, nonostante le difficoltà del momento.

