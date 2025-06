Rita Dalla Chiesa si emoziona per il ritorno in video con Fabrizio Bracconeri e Marco Senise dopo 12 anni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice del programma “Forum“, ha vissuto un momento di grande emozione durante la sua partecipazione a “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo. In questa occasione, ha avuto l’opportunità di rivedere i suoi ex collaboratori Fabrizio Bracconeri e Marco Senise, con i quali ha condiviso un lungo percorso professionale. Questo incontro, avvenuto a distanza di dodici anni dalla sua uscita dal programma, ha suscitato ricordi e sentimenti profondi, rivelando quanto sia stata significativa la loro collaborazione.

Il legame tra Rita Dalla Chiesa, Fabrizio Bracconeri e Marco Senise

Rita Dalla Chiesa ha condotto “Forum” per diversi anni, dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dal 2003 al 2013. Durante il suo percorso, ha avuto al suo fianco Marco Senise e Fabrizio Bracconeri, due figure chiave del programma. Insieme, hanno presentato cause legali, interagito con i giudici e coinvolto il pubblico, creando un’atmosfera familiare e accogliente. La loro sinergia ha contribuito a rendere “Forum” uno dei programmi più amati della televisione italiana.

Quando nel 2013 Rita ha deciso di lasciare il programma, la nuova conduttrice Barbara Palombelli ha apportato cambiamenti significativi, escludendo Bracconeri e Senise dalla nuova squadra. Questo ha segnato la fine di un’era per i tre, che non si erano più ritrovati insieme in video fino a questo incontro speciale. La reunion ha rappresentato non solo un momento di nostalgia, ma anche un’opportunità per celebrare un legame che ha resistito nel tempo.

L’emozione di Rita Dalla Chiesa

Durante la trasmissione, Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo affetto per i due amici, sottolineando quanto siano stati importanti nella sua vita professionale e personale. Ha descritto Bracconeri e Senise come una vera e propria famiglia, con cui ha condiviso momenti di gioia e difficoltà. La conduttrice ha ricordato con affetto le dinamiche che si erano create nel programma, dove Fabrizio era l’unico in grado di prenderla in giro in modo affettuoso, creando un’atmosfera di complicità e leggerezza.

Questo incontro ha riacceso in Rita una serie di emozioni legate al passato. Ha rivelato che, dopo aver lasciato “Forum“, ha trovato difficile guardare il programma, tanto da cambiare canale se lo incrocia in TV. La nostalgia per un periodo della sua vita così significativo è palpabile, e il ricordo di quei momenti la accompagna ancora oggi.

Le differenze tra le versioni di “Forum“

Parlando della versione attuale di “Forum“, condotta da Barbara Palombelli, Rita Dalla Chiesa ha notato delle differenze sostanziali rispetto alla sua conduzione. Ha descritto il programma di oggi come più impostato e quasi giornalistico, mentre la sua era caratterizzata da un approccio più emotivo e diretto, incentrato sulle persone e le loro storie. Questo cambiamento riflette non solo l’evoluzione del programma, ma anche i mutamenti nel modo di fare televisione in generale.

Rita ha sottolineato che, sebbene il programma continui a riscuotere successo, il calore e l’intimità che caratterizzavano la sua conduzione sono difficili da replicare. La sua esperienza con Bracconeri e Senise ha lasciato un’impronta indelebile, e questo incontro ha dimostrato quanto sia forte il legame che li unisce, nonostante il passare del tempo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!