Risultati della terza puntata di The Couple: eliminati Elena e Thais

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality show “The Couple – Una vittoria per due” continua a sorprendere il pubblico con colpi di scena e decisioni inaspettate. Nella puntata di lunedì 28 aprile 2025, condotta da Ilary Blasi, i concorrenti hanno affrontato il primo verdetto delle nomination, portando a una eliminazione che ha scosso gli equilibri all’interno della casa. I telespettatori hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie preferenze, determinando così il destino di due coppie in gara.

Il verdetto delle nomination e le reazioni dei concorrenti

Durante la terza puntata, Ilary Blasi ha aperto il televoto chiedendo ai concorrenti chi avrebbero voluto salvare tra Pierangelo e Jasmine, da un lato, e le ex veline Elena e Thais, dall’altro. Le sorelle Boccoli si sono espresse chiaramente, preferendo mantenere in gioco Pierangelo e Jasmine. Manila e Stefano, invece, hanno mostrato un atteggiamento più riflessivo. Manila ha rivelato di aver sviluppato un forte legame con Thais, descrivendo la loro connessione come “bellissima”. Al contrario, ha confessato di non riuscire a comprendere Elena, creando così una certa tensione tra i concorrenti. Danilo e Fabrizio hanno espresso la loro preferenza per Thais ed Elena, evidenziando la divisione tra le varie coppie e le loro strategie di gioco.

L’eliminazione di Elena e Thais

Il momento cruciale è arrivato quando Ilary Blasi ha annunciato il verdetto del pubblico. Con grande suspense, ha rivelato che la coppia eliminata era quella formata da Elena e Thais, che hanno dovuto dire addio al sogno di vincere il montepremi di un milione di euro. Il pubblico ha deciso di salvare Pierangelo e Jasmine, che hanno ottenuto il 50,98% dei voti. Questo risultato ha segnato un punto di svolta nel gioco, lasciando gli altri concorrenti a riflettere sulle proprie strategie e alleanze. Prima di lasciare definitivamente la competizione, Elena e Thais hanno deciso di lasciare una chiave a Danilo e Fabrizio, e un’altra a Antonino e Andrea, simbolizzando un gesto di amicizia e solidarietà nonostante la loro eliminazione.

Le dinamiche di gioco e il futuro del reality

La terza puntata di “The Couple” ha messo in evidenza le complesse dinamiche tra i concorrenti, rivelando come le relazioni personali possano influenzare le decisioni nel gioco. Con l’eliminazione di Elena e Thais, il panorama del reality si fa sempre più interessante, con Pierangelo e Jasmine che continuano a guadagnare consensi. Le prossime puntate promettono di essere ricche di colpi di scena, mentre i concorrenti cercano di navigare tra alleanze e rivalità per arrivare alla finale. La tensione è palpabile e gli spettatori sono ansiosi di scoprire come si evolverà la situazione all’interno della casa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!