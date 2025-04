Ristrutturazione in vista per Domenica In: Mara Venier, Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo protagonisti?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, potrebbe subire significative modifiche nel prossimo futuro. I vertici della Rai stanno considerando una ristrutturazione del palinsesto domenicale, con l’intento di rinnovare il format che ha caratterizzato il programma negli ultimi anni. Le voci circolano con insistenza e coinvolgono anche nomi noti come Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo, entrambi pronti a prendere parte a questo nuovo progetto.

La possibile evoluzione di Domenica In

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, i dirigenti Rai, in particolare il direttore del daytime Angelo Mellone, stanno valutando un cambio radicale per Domenica In. L’idea è di creare un contenitore pomeridiano che possa mescolare diversi temi, abbandonando la formula tradizionale che ha visto Mara Venier come protagonista indiscussa. La volontà di rinnovare il programma sembra essere una priorità, indipendentemente dalla presenza della storica conduttrice.

Mellone aveva già accennato, due anni fa, alla necessità di ripensare la domenica, suggerendo un’offerta che unisse cronaca e intrattenimento. La stagione televisiva 2025/2026 potrebbe quindi rappresentare l’occasione giusta per implementare queste idee, portando un’aria di novità e freschezza al programma.

Mara Venier e il suo futuro

Mara Venier, che ha guidato Domenica In per anni, potrebbe trovarsi di fronte a una scelta importante. Se decidesse di continuare, potrebbe essere coinvolta in un nuovo format che le consenta di mantenere il suo stile unico, caratterizzato da interviste profonde e toccanti. Tuttavia, ci sono anche voci che suggeriscono che la conduttrice potrebbe optare per una pausa dalla televisione per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata e al marito Nicola Carraro, che ha recentemente affrontato problemi di salute.

La sua eventuale uscita dal programma aprirebbe la strada a nuovi volti, tra cui Massimo Giletti, che ha già avuto un ruolo significativo nella domenica pomeriggio di Rai1 con il programma L’Arena, condotto dal 2013 al 2017. Un ritorno di Giletti sarebbe visto come un’opportunità per affrontare temi di attualità e politica, aree in cui il giornalista ha sempre dimostrato grande competenza.

Nunzia De Girolamo e il suo possibile ingresso

Un altro nome che circola con insistenza è quello di Nunzia De Girolamo. Dopo aver lasciato la politica, l’ex Ministro sta cercando di affermarsi come conduttrice e potrebbe trovare spazio in questo nuovo progetto di Domenica In. De Girolamo è considerata in pole position per sostituire Francesca Fialdini, la cui trasmissione Da noi…a ruota libera non ha mai ottenuto un grande successo.

Se le voci si rivelassero fondate, De Girolamo potrebbe portare una ventata di freschezza al programma, contribuendo a diversificare i contenuti e attrarre un pubblico più ampio. Tuttavia, è importante notare che, nonostante le speculazioni, il futuro di Francesca Fialdini rimane incerto, con possibilità di un suo spostamento su Rai3 nel caso di un cambiamento significativo nel palinsesto.

Aspettative per il futuro

Attualmente, tutte queste ipotesi rimangono da confermare e si attendono ulteriori sviluppi. Le prossime settimane saranno cruciali, poiché la Rai presenterà ufficialmente i palinsesti autunnali, fornendo così maggiori dettagli su come si evolverà Domenica In. La curiosità intorno a questi cambiamenti è palpabile, e il pubblico è in attesa di scoprire quali volti e format animeranno il pomeriggio della domenica.

