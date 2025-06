Riscoprire un cult dell’horror: La casa di Mary in Gold Edition blu-ray

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente uscita della Gold Edition blu-ray di “La casa di Mary” da parte di Midnight Factory offre l’opportunità di riscoprire un film horror del 1982 che ha segnato un’epoca. Questo titolo, noto anche come “Superstition“, è un esempio di come il genere horror possa affrontare tematiche inquietanti legate a case maledette e morti raccapriccianti. Con questa edizione, gli appassionati possono rivivere l’atmosfera di un cult che ha influenzato il panorama dell’horror.

La riscoperta di un classico dell’horror

“La casa di Mary” è un film diretto da James W. Roberson, girato nel 1982 e distribuito inizialmente in Italia. Negli Stati Uniti, il film ha visto la luce solo nel 1985, mentre in altri paesi è stato bandito. La sua notorietà è cresciuta grazie a trasmissioni su televisioni private e alla diffusione tramite videocassette. Nonostante una sceneggiatura non sempre solida, il film ha saputo conquistare il pubblico, diventando un precursore del genere slasher e delle storie di case infestate. La sua capacità di mescolare elementi di paura e violenza ha reso “La casa di Mary” un’opera di culto, capace di attrarre sia i fan del genere che i neofiti.

Il film si distingue per la sua audacia nel rappresentare scene di violenza, anticipando molte delle caratteristiche che sarebbero diventate comuni nei film horror successivi. La Gold Edition blu-ray permette di apprezzare non solo la qualità visiva e sonora, ma anche il contesto storico in cui è stato realizzato, offrendo un’opportunità unica per i cinefili di esplorare un capitolo importante della storia del cinema horror.

Trama e personaggi: un mix di tensione e mistero

La trama di “La casa di Mary” ruota attorno a una dimora fatiscente, ereditata dal clero, che è stata teatro di numerosi eventi tragici. Il reverendo Harry, interpretato da Stacey Keach, e il giovane Thompson, interpretato da James Houghton, si trovano coinvolti in una serie di eventi inquietanti che culminano in morti misteriose. La casa, abitata da una famiglia di discendenti dei donatori, diventa il fulcro di una spirale di violenza, con il giovane Arlen, mentalmente instabile, che viene sospettato di essere coinvolto nelle uccisioni.

Le morti violente si susseguono, coinvolgendo operai e persino il reverendo Harry, in un incidente bizzarro. La presenza di una misteriosa bambina vestita di bianco aggiunge un ulteriore strato di inquietudine alla narrazione. L’ispettore Sturgess, interpretato da Albert Salmi, cerca di fare luce sulla situazione, ma è Thompson a scoprire che la causa di tutto potrebbe risalire a un episodio di tre secoli prima, legato a una strega giustiziata per omicidio. Questo elemento soprannaturale rende la storia ancora più affascinante, trasformando la casa in un luogo di vendetta e terrore.

Effetti speciali e stile visivo: un’epoca di innovazione

Uno degli aspetti più memorabili di “La casa di Mary” è la sua rappresentazione grafica della violenza. Le scene splatter, pur essendo audaci per l’epoca, sono caratterizzate da una creatività che le rende uniche. Le uccisioni, che spaziano da corpi tranciati a teste esplose, sono realizzate con effetti speciali artigianali che, sebbene a volte superficiali, riescono a catturare l’attenzione dello spettatore. Questo approccio ha contribuito a definire il film come un B-movie di culto, capace di mantenere viva l’attenzione nonostante il budget limitato.

La colonna sonora di David Gibney, insieme a flashback che raccontano la storia della strega, arricchisce ulteriormente l’atmosfera del film. Tuttavia, è evidente che la sceneggiatura avrebbe potuto beneficiare di maggiore coerenza e spessore. Alcuni personaggi e situazioni risultano confusi, ma la forza visiva e sonora riesce a compensare queste lacune, rendendo “La casa di Mary” un’esperienza memorabile per gli appassionati del genere.

La Gold Edition: un prodotto da collezione

La Gold Edition blu-ray di “La casa di Mary” rappresenta un’opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di cinema horror. Questa edizione include una slipcase elegante, una card da collezione e un booklet di approfondimento, arricchendo l’esperienza di visione. La qualità video è notevole, con un’immagine che conserva la grana naturale del 35 mm originale, offrendo dettagli eccellenti e colori vivaci. Anche se si notano alcuni cali nelle scene più scure, l’audio è presentato in DTS HD Master Audio 2.0, garantendo una buona qualità sia in italiano che in inglese.

In aggiunta al film, la Gold Edition include quasi un’ora di contenuti extra, tra cui interviste con James Houghton e James Robertson, che offrono uno sguardo dietro le quinte e approfondimenti sulla realizzazione del film. Questi extra arricchiscono ulteriormente il valore dell’edizione, rendendola un must-have per chi desidera esplorare a fondo “La casa di Mary” e il suo impatto nel panorama dell’horror.

