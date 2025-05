Riscoperta unica: un layout perduto di Hideaki Anno per La tomba delle lucciole

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un’importante scoperta nel mondo dell’animazione giapponese è avvenuta con il ritrovamento di un layout originale di Hideaki Anno, noto per il suo lavoro su Neon Genesis Evangelion. Questo disegno, realizzato per il film La tomba delle lucciole di Isao Takahata, era scomparso da quasi quarant’anni. La sua riscoperta coincide con una mostra dedicata al regista, che celebra sia il suo contributo all’animazione che l’80° anniversario della fine della guerra nel Pacifico.

Il ritrovamento del layout di Hideaki Anno

Il layout originale di Hideaki Anno, che rappresenta l’incrociatore pesante Maya, è stato ritrovato e sarà esposto per la prima volta dal 27 giugno al 15 settembre 2025. Questa scoperta è avvenuta in occasione della mostra “Takahata Isao: L’uomo che ha piantato l’animazione giapponese“, che si tiene presso la Azabudai Hills Gallery. La mostra non solo celebra il 90° anniversario della nascita di Isao Takahata, ma si collega anche alla commemorazione della fine della guerra nel Pacifico, eventi che hanno avuto un impatto significativo sulla cultura giapponese e sull’industria dell’animazione.

Il layout, realizzato quando Anno era un giovane animatore, rappresenta un periodo cruciale nella sua carriera, prima che diventasse il creatore di opere iconiche come Neon Genesis Evangelion. La sua collaborazione con lo Studio Ghibli ha avuto inizio con Nausicaä della Valle del vento, e il suo contributo a La tomba delle lucciole rappresenta un tassello importante della sua evoluzione artistica.

La mostra dedicata a Isao Takahata

La mostra “Takahata Isao: L’uomo che ha piantato l’animazione giapponese” si propone di esplorare l’eredità di Takahata, un regista che ha saputo raccontare storie profonde e toccanti attraverso l’animazione. La presenza del layout di Anno in questa esposizione sottolinea l’importanza delle collaborazioni all’interno dello Studio Ghibli e il modo in cui queste hanno influenzato l’animazione giapponese nel suo complesso.

I visitatori della mostra avranno l’opportunità di vedere non solo il layout di Anno, ma anche altre opere significative di Takahata, che ha saputo affrontare temi complessi come la guerra, la famiglia e la perdita. La mostra rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’impatto duraturo di Takahata e sul suo contributo alla narrazione visiva.

Un legame tra Ghibli e Anno

La riscoperta del layout di Hideaki Anno non è solo un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di interconnessione tra il lavoro di Anno e quello dello Studio Ghibli. Prima di diventare un nome di riferimento nel mondo dell’animazione, Anno ha collaborato con Hayao Miyazaki e ha prestato la sua voce per il film Si alza il vento. Queste esperienze hanno contribuito a formare la sua visione artistica e il suo approccio alla narrazione.

In occasione della mostra, i visitatori più affezionati riceveranno astucci in edizione limitata, contenenti illustrazioni inedite di Isao Takahata firmate da Hisashi Ishi. Questo gesto non solo celebra il lavoro di Takahata, ma offre anche un’opportunità per i fan di portare a casa un pezzo della storia dell’animazione giapponese.

Il ritrovamento del layout di Anno arricchisce ulteriormente la mitologia di due figure centrali dell’animazione giapponese, creando un legame tra le loro storie e le loro opere. La mostra rappresenta una celebrazione della creatività e dell’arte, invitando il pubblico a riflettere sull’importanza della memoria e della collaborazione nel mondo dell’animazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!