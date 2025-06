Rischio per lo speciale di Domenica In dedicato a Sanremo: rivelazioni sorprendenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, si avvicina, ma già emergono notizie preoccupanti riguardo allo speciale di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier, che tradizionalmente celebra la kermesse canora, potrebbe non andare in onda nella prossima stagione televisiva. Le voci si sono diffuse rapidamente, alimentate da un podcast del giornalista Luca Dondoni, che ha lanciato un allerta su possibili complicazioni legate alla partecipazione degli artisti.

Le voci di corridoio sul futuro dello speciale di Domenica In

Nonostante manchino mesi all’inizio del Festival di Sanremo, il clima di incertezza si fa sentire. Luca Dondoni, nel suo podcast “Pezzi di Musica“, ha rivelato che lo speciale di Domenica In è attualmente in discussione. La notizia ha colto di sorpresa molti, considerando che questa puntata è storicamente una delle più seguite della programmazione domenicale di Rai Uno. Dondoni ha affermato: “Ora in esclusiva vi dico che quella trasmissione è in forte dubbio…”. Questa affermazione ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i fan del programma e del Festival.

Le ragioni dietro il possibile annullamento dello speciale

Ma cosa potrebbe portare alla cancellazione di un appuntamento così atteso? Secondo Dondoni, la questione non riguarda la Rai, ma è legata a una specifica casa discografica. Questa etichetta avrebbe comunicato che non intende più inviare i propri artisti a esibirsi e interagire con la stampa durante lo speciale di Domenica In. Dondoni ha spiegato: “Non per questioni Rai, ma per il fatto che specialmente una casa discografica ha detto, ‘A noi il passaggio da Mara Venier non viene rimborsato, perché il nostro stare a Sanremo un giorno in più è un costo al 100%, quindi se non ci danno nulla non ci andremo’…”. Questa posizione ha già avuto ripercussioni, con alcuni artisti che, pur avendo trovato scuse, hanno saltato l’appuntamento di quest’anno.

La posizione della casa discografica e le implicazioni per Mara Venier

Dondoni ha continuato a spiegare che la casa discografica in questione non ha intenzione di cedere alle richieste di partecipazione, mettendo così in difficoltà Mara Venier. La conduttrice, che ha sempre avuto un ruolo centrale nello speciale di Domenica In, potrebbe trovarsi a dover affrontare una situazione complessa. Inoltre, Dondoni ha rivelato che nella prossima edizione di Domenica In non ci sarà l’affiancamento di Nek, un altro elemento che potrebbe influenzare la dinamica del programma. “Vi posso assicurare che la casa discografica che non nomino non ha voglia di giocare…”, ha affermato Dondoni, sottolineando la serietà della situazione.

Possibili soluzioni e il futuro dello speciale di Domenica In

La Rai, di fronte a questa crisi, potrebbe dover prendere misure per garantire la presenza degli artisti. Tuttavia, Dondoni ha avvertito che anche un eventuale aumento dei rimborsi per il Festival non garantirebbe una soluzione definitiva. “Potrebbero aumentare i rimborsi del Festival per aggirare il problema… Ma di quanto sarà necessario aumentare i rimborsi?”, si è chiesto il giornalista, lasciando aperta la questione su come la situazione si evolverà nei prossimi mesi.

Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, i fan e gli addetti ai lavori attendono con trepidazione ulteriori sviluppi su questa vicenda che potrebbe cambiare il volto di uno dei programmi più amati della televisione italiana.

