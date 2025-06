Riprendono le riprese di Don Matteo 15: anticipazioni e novità dal set

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo sono ufficialmente ripartite il 9 giugno 2025, riportando l’attenzione su Spoleto, che torna a essere il fulcro della fiction italiana più amata dal pubblico. Questa nuova stagione promette di essere ricca di colpi di scena, nuovi personaggi e cambiamenti significativi nelle dinamiche tra i protagonisti. L’annuncio dell’inizio delle riprese ha suscitato un entusiasmo palpabile tra i fan, che attendono con ansia le nuove puntate, previste per la primavera del 2026. Tra le prime indiscrezioni trapelate dal set, un cappello da Carabiniere donna, lasciato in vista durante le prove costumi, ha catturato l’attenzione, suggerendo l’arrivo di una nuova figura centrale nella trama.

Un nuovo personaggio femminile: la giovane Carabiniera

Il cappello da Carabiniere non è un semplice accessorio, ma un indizio importante riguardo a un nuovo personaggio che si preannuncia cruciale per lo sviluppo della trama. Si tratta di una giovane Carabiniera, che potrebbe affiancare o addirittura sostituire il Capitano Anna Olivieri, interpretato da Maria Chiara Giannetta, il cui personaggio ha lasciato la serie nella stagione precedente. La nuova Carabiniera, secondo fonti vicine alla produzione, sarà interpretata da Irene Giancontieri, un volto noto al pubblico televisivo, ma alla sua prima esperienza in un ruolo di rilievo in una fiction di punta della Rai.

Irene Giancontieri ha impressionato durante i provini, dimostrando carisma e presenza scenica, qualità che hanno convinto gli autori a darle una chance in questa nuova avventura. La sua introduzione nella serie non sarà solo una questione di affiancare i protagonisti, ma avrà un impatto significativo sulle dinamiche narrative, in particolare nelle relazioni sentimentali già esistenti.

Un triangolo amoroso in arrivo?

La coppia formata da Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, e Giulia Mezzanotte, interpretata da Federica Sabatini, ha concluso la scorsa stagione lasciando il pubblico in attesa di sviluppi. Dopo una serie di eventi che hanno messo a dura prova il loro rapporto, sembrava che ci fosse finalmente una svolta. Tuttavia, Don Matteo 15 non deluderà le aspettative dei fan, introducendo nuovi ostacoli che metteranno alla prova la loro relazione.

La nuova Carabiniera, interpretata da Irene Giancontieri, potrebbe inserirsi come terzo elemento in un possibile triangolo amoroso, complicando ulteriormente le dinamiche tra Diego e Giulia. Con l’uscita di scena di Vittoria Guidi, che aveva avuto una relazione con Diego nella stagione precedente, si apre uno spazio significativo per l’ingresso di un nuovo personaggio femminile. Questo potrebbe generare tensioni e insicurezze, specialmente tra Giulia e la nuova Carabiniera, creando momenti di forte impatto emotivo, ideali per intensificare il drama della serie.

Aspettative e curiosità per la nuova stagione

I fan di Don Matteo dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di vedere le nuove puntate, ma l’atmosfera sul set è già carica di aspettative. Le prime indiscrezioni e i dettagli emersi fanno presagire una stagione ricca di eventi e colpi di scena. Il semplice cappello da Carabiniere ha già sollevato interrogativi su come si evolveranno le relazioni tra i personaggi e quali nuove sfide affronteranno.

Con il ritorno delle riprese, Spoleto si prepara a diventare nuovamente il palcoscenico di storie avvincenti, dove il mistero e le emozioni si intrecciano, mantenendo il pubblico incollato allo schermo. La quindicesima stagione di Don Matteo si preannuncia come un capitolo da non perdere, ricco di sorprese e momenti indimenticabili.

