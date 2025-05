Rinnovo per Hacks: la serie comedy di HBO Max continua con una quinta stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie comedy “Hacks”, prodotta da HBO Max, ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui Emmy e Golden Globe. Recentemente, è stata annunciata ufficialmente la sua quinta stagione, un segnale chiaro del successo e della popolarità che ha saputo raggiungere nel corso degli anni.

Annuncio del rinnovo e successo della quarta stagione

La notizia del rinnovo è stata comunicata poco prima della messa in onda del finale della quarta stagione, previsto per il giorno successivo. I creatori e showrunner Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky hanno confermato il rinnovo durante una proiezione a Los Angeles. Secondo quanto riportato da Warner Bros. Discovery, la quarta stagione di “Hacks” ha registrato il numero più alto di spettatori fino ad ora, con un incremento costante degli ascolti episodio dopo episodio.

Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di Max, ha espresso entusiasmo per il rinnovo, congratulandosi con il cast e la troupe per il loro talento. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Universal Television, evidenziando come la serie continui a riscuotere successo e a conquistare il pubblico.

Trama e protagonisti di Hacks

“Hacks” racconta la storia di Deborah Vance, interpretata da Jean Smart, una comica settantenne di Las Vegas che ha costruito una carriera leggendaria. La serie esplora la complessa relazione tra Deborah e Ava Daniels, una giovane scrittrice emergente interpretata da Hannah Einbinder. Ava viene affiancata a Deborah con l’obiettivo di attrarre un pubblico più giovane, dando vita a dinamiche intriganti e situazioni comiche.

La quarta stagione, che ha debuttato il 10 aprile, inizia con un conflitto tra le due protagoniste. Deborah, ora conduttrice di un rinomato talk show notturno, si trova in rotta con Ava, la quale tenta di ricattarla per ottenere il posto di capo sceneggiatore, un ruolo che le era stato inizialmente promesso ma poi revocato.

Il cast e l’evoluzione della serie

Oltre a Jean Smart e Hannah Einbinder, il cast di “Hacks” include talenti come Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato e Rose Abdoo. La serie ha saputo evolversi nel tempo, diventando sempre più audace e iconica, come ha affermato Erin Underhill, presidente di Universal Television. La sua capacità di affrontare temi attuali con umorismo e intelligenza ha contribuito a mantenere viva l’attenzione del pubblico.

Con il rinnovo per una quinta stagione, “Hacks” promette di continuare a intrattenere e sorprendere i suoi spettatori, mantenendo viva la freschezza e l’originalità che l’hanno caratterizzata fin dall’inizio. La serie si conferma come un punto di riferimento nel panorama delle commedie contemporanee, capace di mescolare risate e riflessioni su temi importanti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!