Rinnovate le serie tv di Chicago: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. tornano in autunno

Le attese sono state confermate: NBC ha annunciato il rinnovo delle sue popolari serie tv Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. per nuove stagioni. I fan possono dunque prepararsi a seguire le avventure dei vigili del fuoco, dei medici e degli agenti di polizia di Chicago, che torneranno sul piccolo schermo con nuove storie e colpi di scena.

Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D.: il successo continua

Le serie Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. continuano a riscuotere un notevole successo tra il pubblico. Chicago Fire, in particolare, si conferma come la serie drammatica più vista di NBC, con una media di 7,9 milioni di spettatori a settimana. Sebbene ci sia stata una flessione del 9% rispetto alla stagione precedente, il drama rimane al quinto posto tra le serie più seguite della televisione americana.

Chicago Med e Chicago P.D. seguono a ruota, con 7,6 e 7 milioni di spettatori rispettivamente. Entrambi gli spin-off hanno registrato una leggera diminuzione degli ascolti, pari al 5% e al 10% rispetto alla stagione passata. Questi dati, sebbene non allarmanti, indicano una tendenza che potrebbe influenzare il futuro del franchise One Chicago.

Cambiamenti in vista per il cast delle serie

Il calo degli ascolti ha portato NBC a considerare la necessità di ridurre i costi, il che si tradurrà in cambiamenti significativi nel cast delle tre serie. Recentemente, è emersa la notizia che Jake Lockett e Daniel Kyri, che interpretano rispettivamente i vigili del fuoco Sam Carver e Darren Ritter, non saranno presenti nella prossima stagione di Chicago Fire.

In aggiunta, si vocifera che altri membri del cast potrebbero vedere una riduzione del numero di episodi in cui appariranno. Queste modifiche non riguarderanno solo Chicago Fire, ma anche i due spin-off, Chicago Med e Chicago P.D., suggerendo un periodo di transizione per il franchise.

La programmazione in Italia

Per gli appassionati italiani, i nuovi episodi di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. sono attualmente trasmessi su Sky Serie e disponibili in streaming su NOW ogni mercoledì. Inoltre, è previsto che gli episodi giungano in chiaro su Italia 1 durante la prossima estate, offrendo così un’opportunità a un pubblico più ampio di seguire le avventure dei protagonisti di Chicago.

Con il rinnovo delle serie e i cambiamenti in arrivo, i fan possono aspettarsi un autunno ricco di emozioni e nuove storie da raccontare.

