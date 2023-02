Rinnovata anche la quarta stagione di “Outer Banks” su Netflix: tutte le novità

I fan della serie possono stare tranquilli, Outer Banks sarà rinnovata anche per la quarta stagione. E l’annuncio di Netflix è arrivato persino prima dell’uscita degli episodi della terza. La serie Young Adult Outer Banks tornerà, infatti, sulla piattaforma di streaming il 23 febbraio 2023 con la terza stagione.

L’annuncio della quarta stagione di Outer Banks

La notizia è stata data a Huntington Beach, in California, durante l’evento musicale per i fan di Outer Banks dal titolo Poguelandia. Alcuni membri del cast della fiction hanno annunciato che la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli ma i fan presenti hanno assistito a un’anteprima speciale di nove minuti sulla terza stagione.

Outer Banks ha debuttato su Netflix nell’aprile 2020 ed è stata subito un grande successo appassionando milioni di fan, come dimostra l’evento Poguelandia.

“Vedere Poguelandia prendere vita è qualcosa di spettacolare – hanno affermato i co-creatori e showrunner della serie Shannon Burke, Jonas e Josh Pate – I Pogue si stanno godendo l’avventura di una vita, e noi avremo l’opportunità di ideare sempre nuove vicende per loro, visto che il viaggio continuerà anche per una quarta stagione. Ringraziamo Netflix, il nostro cast e i fantastici fan che hanno contribuito a creare tutto questo”

La trama e il cast della serie

Outer Banks è un mystery teen drama ambientato nell’omonima località balneare della Carolina del Nord. Qui, un gruppo di adolescenti, chiamati i Pogues e provenienti da un quartiere malfamato, si ritroverà a vivere eventi che stravolgeranno il corso delle loro vite.

Del cast della terza stagione fanno parte Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlicia Grant (Cleo), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe), Austin North (Topper), Elizabeth Mitchell (Carla Limbrey), Caroline Arapoglou (Rose), Cullen Moss (il vice Shoupe), E. Roger Mitchell (Heyward), Samantha Soule (Anna Carrera) e Gary Weeks (Luke Maybank).