Rimozione di The Abyss da Disney+ UK: la controversia legata a una scena con un topo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film di fantascienza “The Abyss”, diretto da James Cameron e uscito nel 1989, ha recentemente suscitato polemiche a causa della sua rimozione dalla piattaforma di streaming Disney+ nel Regno Unito. La decisione è stata presa in seguito alla presenza di una scena controversa che ha già generato dibattiti in passato, legata al trattamento di un animale durante le riprese. Questo articolo esplora i dettagli della situazione e le reazioni delle associazioni per i diritti degli animali.

La scena controversa e le sue implicazioni

Nel film “The Abyss”, una delle sequenze più discusse vede un topo immerso in un liquido al fluorocarbonio. Durante la produzione, è stato utilizzato un vero animale, e sebbene si affermi che il topo sia sopravvissuto, la scena ha sollevato preoccupazioni etiche. Le associazioni per i diritti degli animali, come la RSPCA, hanno contestato l’uso di animali in situazioni potenzialmente dannose, portando a una lunga storia di polemiche riguardanti questa specifica sequenza.

Fin dagli anni ’80, la scena è stata esclusa dalle versioni trasmesse nel Regno Unito, in risposta alle campagne di sensibilizzazione promosse da gruppi animalisti. Il British Board of Film Classification ha preso provvedimenti, tagliando la scena ai sensi del Cinematograph Films Animals Act del 1937, il che ha impedito la sua proiezione nelle sale cinematografiche britanniche. Inoltre, l’ente ha applicato la stessa misura alle versioni home-video, in conformità con il Video Recordings Act del 1984.

Tuttavia, in un sorprendente sviluppo, una versione di “The Abyss” contenente la scena del topo è stata caricata su Disney+ UK. Questo ha immediatamente attirato l’attenzione della RSPCA, che ha protestato contro la presenza del film sulla piattaforma, portando Disney a rimuoverlo dal catalogo.

La reazione della RSPCA e il dibattito sulla cancel culture

La RSPCA ha rilasciato una dichiarazione in merito alla rimozione di “The Abyss”, chiarendo che non si tratta di una questione di cancel culture. Il responsabile degli affari pubblici dell’associazione ha espresso la volontà di vedere il film ripristinato su Disney+, a condizione che la scena controversa venga eliminata. “Saremmo lieti se Disney+ ripristinasse il film sulla sua piattaforma, semplicemente rimuovendo questa scena inquietante, come già avviene nei cinema, in TV e in DVD”, ha affermato.

Questo episodio ha riacceso il dibattito su come le piattaforme di streaming gestiscono contenuti che possono risultare problematici. La questione si estende oltre “The Abyss”, coinvolgendo una riflessione più ampia su come il cinema e i media affrontano il trattamento degli animali e le rappresentazioni che possono risultare offensive o inaccettabili per il pubblico contemporaneo.

La posizione di James Cameron e il futuro del film

James Cameron, il regista di “The Abyss”, ha sempre avuto una visione forte riguardo al suo lavoro e alle critiche che riceve. In passato, ha risposto a detrattori della versione 4K del film, esprimendo opinioni che non sono state particolarmente benevole. La sua posizione riguardo alla controversia attuale non è ancora stata ufficialmente comunicata, ma è probabile che il regista continui a difendere la sua opera, pur tenendo conto delle sensibilità moderne.

Con la crescente attenzione verso il benessere degli animali e le rappresentazioni etiche nei media, è possibile che “The Abyss” possa subire ulteriori modifiche in futuro. La questione della rimozione della scena controversa potrebbe influenzare non solo il film stesso, ma anche il modo in cui altri registi e produttori affrontano simili problematiche nei loro lavori.

In un contesto in cui il pubblico è sempre più consapevole e critico riguardo ai contenuti che consuma, la gestione di opere come “The Abyss” diventa cruciale per le piattaforme di streaming e per l’industria cinematografica nel suo complesso.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!